В Новосибирске вновь предлагают создать речные скоростные маршруты для объезда городских пробок

— В Новосибирске развиваются пассажирские речные перевозки. Ежегодный прирост пассажиропотока на этом транспорте составляет около 20%, но параллельно с этим должна развиваться и инфраструктура пассажирских речных перевозок, — отметил директор Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий в рамкаках заседания на Сибирском транспортном форуме.

Он предложил изучить опыт Москвы и Санкт-Петербурга по организации такого вида транспорта, а также обсудить возможность приобретения скоростных судов в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП).

— В Новосибирске речной пассажирский флот представлен теплоходами «Москва», которые выполняют функции прогулочных судов на двух субсидируемых маршрутах: «Речной вокзал – Седова Заимка», и «Речной вокзал — Тихие зори». Однако, эти суда тихоходные. Если человеку нужно быстро добраться в час пик из одной точки города в другую, минуя пробки, то для этих целей «Москва» не подходит, — говорит Каракоцкий. — Кроме того, необходимо делать новые маршруты, в том числе параллельно Большевистской, Фабричной и т.д., чтобы у горожан была возможность объезжать забитые транспортом улицы.

Для развития этого проекта, по его словам, также необходимо проработать вопрос о создании полноценного Речного вокзала, чтобы обеспечить комфортные условия для пассажиров и перевозчиков. Оборудованные причалы также нужно будет создавать на всей сети остановок новых маршрутов, в том числе, с учетом доступности для маломобильных граждан и соблюдения требований безопасности пассажиров.

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский предложил ассоциации проработать проект ГЧП по развитию речных пассажирских перевозок на скоростных судах в городе и представить его на рассмотрение инвестиционного совета.

— Давайте свои предложения по покупке новых судов, по развитию нового вида транспорта, запуску новых скоростных маршрутов в пределах города, — добавил министр. — Для решения транспортных проблем города такие проекты необходимы.

Костылевский подчеркнул, что межмуниципальные маршруты до Тихих зорь и Седовой Заимки были запущены в рамках полномочий Минтранса. С мэрией Новосибирска, по его словам, этот вопрос пока решить не удалось.

«Речфлот» предлагает сформировать сеть речного пассажирского транспорта Напомним, компания ООО «Речфлот», которая занимается пассажирскими речными перевозками, еще в 2018 году предложила сформировать в Новосибирске сеть речного пассажирского транспорта. Как отмечали инициаторы проекта, в нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок, и отдаленные микрорайоны. Как пояснял исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров, сегодня многие застройщики Новосибирска вышли к реке и поэтому у этого вида транспорта появились новые перспективы развития. Компания обращалась к представителям региональной и муниципальной власти с предложением создать рабочую группу по разработке концепции речных пассажирских перевозок и береговой инфраструктуры. По оценкам компании, этот проект тоже может войти в стратегию развития транспортного каркаса новосибирской агломерации.

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