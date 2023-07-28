В Новосибирской области статус резидентов территорий опережающего развития получили 9 компаний

Более 3 миллиардов рублей вложат в свой бизнес резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Новосибирской области. Об этом сообщили на Общественном совете при Минэкономразвития НСО.

По словам начальника отдела программ территориального развития экономики управления институционального и территориального развития экономики Минэкономразвития Маргариты Полянских, в настоящее время в качестве резидентов ТОР региона зарегистрировано 9 компаний резидентов.

— Еще два инвестора рассматриваются как потенциальные с высокой степенью проработки, — добавила она.

Отмечается, что для инвесторов созданы условия и сняты инфраструктурные ограничения для реализации инвестиционных проектов ТОР. В частности, инвесторам были предоставлены в аренду без торгов земельные участки (среди них участки для двух резидентов ТОСЭР «Горный»), а площадки оснащены сетями газа, энергетики, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, для подъезда к инвестиционной площадке ТОСЭР «Линево» введена в эксплуатацию автомобильная дорога.

— Основные инфраструктурные ограничения сняты, на сегодняшний момент мы ожидаем более активных действий от наших инвесторов, – сообщила Маргарита Полянских. – В июле текущего года федеральным законодательством сняты ограничения по видам экономической деятельности, разрешенным на каждой отдельной ТОР, под запрет, по сути, попадают только производство подакцизных товаров, торговля, отдельные услуги. Мы ожидаем, что данные изменения будут востребованы потенциальными инвесторами.

Напомним, в Новосибирской области созданы две территории опережающего развития — в поселках Линево (2018 год) и Горный (2019 год).

Ранее редакция сообщала, что на инвестплощадку в поселке Горный зашел новый резидент.