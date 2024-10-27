Новосибирцы переключаются на более дешевую рыбу

Аналитики «Чек-индекс» сравнили объемы продажи рыбной продукции в Новосибирской области за третий квартал 2024 и 2023 годов. Больше всего за год подорожала иваси (на 15%). При этом число покупок на эту рыбу снизилось на 13%, а медианная цена составила 275 рублей. Меньше всего подросла в цене треска (на 4%), а число покупок в этой категории выросло на 5%.

В топ-покупок рыбной продукции попали консервы в жестяной и пластиковой таре, в том числе ассорти из разных видов рыбы, чаще в масле, объемом 200 – 300 грамм.

Несмотря на рост цен по большинству видов рыбы, в третьем квартале наблюдалась разная динамика спроса на отдельные категории рыбы. В то время как минтай и треска демонстрировали увеличение числа покупок на 10% и 5% соответственно, другие виды, такие как тунец, лосось и иваси, показали снижение числа покупок. Потребители переключились на более доступные альтернативы.

На фоне роста потребления в целом по стране, рыбная продукция в совокупности пользуется большим спросом, чем в прошлом году. Однако рост пока в пределах однозначных величин. Средний чек трат по рыбе в 3 квартале составлял 516 руб., на 5% выше в сравнении год к году, а число покупок оказалось выше прошлогоднего уровня на 7%.

Так, в новосибирском «Рыбном дне» цена килограмма минтая дефростированного без головы составляет 235,5м рублей, а килограмм филе трески без кожи обойдется в 990 рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что из Новосибирска возобновился экспорт рыбы в Китай.