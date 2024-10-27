В Новосибирске экс-директора стройфирмы подозревают в хищении 25 млн рублей

В Новосибирске задержан бывший учредитель и директор строительной фирмы ООО «МЕГАДОМ». Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в июле 2023 года фигурант зарегистрировал компанию, основным видом деятельности которой являлось строительство жилых и нежилых зданий. Он предлагал построить малоэтажные дома. Свои обязательства он не выполнил. Пока в деле фигурируют восемь потерпевших, с которых в период с июля по октябрь он получил более чем 25 млн рублей.

— 09.10.2024 подозреваемый вышел из состава учредителей ООО «МЕГАДОМ», обязательства перед заказчиками не выполнил, на связь с последними не выходил, — уточнили в СК.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следователя обвиняемый отправлен в СИЗО.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным Seldon Basis, ООО «МЕГАДОМ» зарегистрировано 27 июля 2023 года в р-н, дп Кудряшовский Новосибирской области Евгением Мельниковым. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Строительство жилых и нежилых зданий». С 2 октября 2024 года учредителем компании стал Виктор Рычков. С 16 октября он сменил Евгения Мельникова и стал директором компании. Согласно финансовой отчетности ООО «МЕГАДОМ» за 2023 год, выручка компании составила 77 млн рублей, чистая прибыль — почти 1,4 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что начальница Коченевского отделения банка попала под суд за мошенничество. Женщина уговаривала клиентов брать кредиты и забирала эти деньги якобы в долг. На доверчивых сибиряках банкирше удалось «заработать» более 15 миллионов рублей.