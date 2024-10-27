Воспитатель из Новосибирска рассказала о детях-квадроберах

Увлечение квадробингом, когда дети надевают маски животных и имитируют их поведение, вызывает все больше обеспокоенности в обществе. Его приписывают чаще подросткам. Однако, подражают повадкам животных и дети дошкольного возраста.

— В нашей группе три мальчика, которые увлекаются этой темой. Один из них с отклонениями в развитии. Во время еды он ставит тарелки на пол и буквально хочет есть, как собака. Мы это пресекаем сразу. Про «ходить на четвереньках» я вообще молчу, — рассказала Горсайту воспитатель одного из садов Новосибирска.

По ее словам, разговоры с родителями, результата не дают. Они отшучиваются и не воспринимают всерьез увлечения детей. По наблюдениям воспитателей, мальчики чаще проявляют интерес к этой субкультуре, чем девочки.

Психолог Алёна Гаврилова считает, что «квадробингу» уделяется чрезмерное внимание, что способствует его популяризации.

— Подростки увлекаются этим потому, что это модно – про это пишут, ролики с квадроберами показывают в интернете и так далее. Дошкольники – скорее всего, потому что копируют увиденное у кого-то поведение: «Если это делают старшие дети, то я тоже так хочу! — рассказала она изданию.

Эксперт уверена, что для здорового ребёнка в функциональной семье, увлечение квадробингом опасности не представляет.

— Где ему (ребенку —Ред) уделяют внимание, где с ним разговаривают и проводят время, увлечение опасности не представляет. Кончено, если только нет угрозы жизни ребёнка, например, если, заигравшись, он выбежал на дорогу. Или если он может причинить вред другому ребёнку. Но это верно и для любой другой игры, — считает Гаврилова.

Стоит отметить, что в Минпросвещения РФ посоветовали россиянам не распространять фото и видео с квадроберами, так как они могут провоцировать детей и подростков на подражание. Чрезмерное информирование общества о подростковой субкультуре служит ее пропагандой, считают в ведомстве.

Депутаты Госдумы неоднократно поднимали тему квадроберов. Они заявляли о намерениях внести на рассмотрение инициативы, вплоть до запрета этого движения и юридической ответственности за участие в нем.

Тем не менее, некоторые предприниматели быстро сориентировались и поняли, что на модном увлечении можно заработать. На маркетплейсах много товаров для квадроберов. Часто они продаются в разделе «товары для животных». Так, по статистике Wildberries, в 2024 году спрос на товары для представителей этой субкультуры подскочил на 4800% в штуках и 4700% по стоимости.

Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Среди самых популярных животных у представителей субкультуры — кошки, лисы, собаки и волки.

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