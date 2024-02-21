Новосибирцы переживают за судьбу девушки, которую насильно затолкали в автомобиль

В социальной сети очевидцы опубликовали видео тревожного содержания. Люди утверждают, что вечером 20 февраля молодой человек насильно затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении. Это произошло на улице Петухова.
― В 20:28 молодой человек, на чёрной Honda Accord, залетел на тротуар, силком затащил девушку-пешехода в машину. Во избежание каких-либо серьёзных последствий по отношению к девушке, прошу разместить данное видео и информацию, которая может стать полезной в случае её пропажи или какого-либо другого преступления, ― сообщил бдительный подписчик паблика АСТ-54 в Вконтакте.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что информация зарегистрирована.
― В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, ― уточнили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что очевидец снял на видео похищение человека в Новосибирске.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте.
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