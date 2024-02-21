Новосибирцы переживают за судьбу девушки, которую насильно затолкали в автомобиль

В социальной сети очевидцы опубликовали видео тревожного содержания. Люди утверждают, что вечером 20 февраля молодой человек насильно затолкал девушку в машину и увез в неизвестном направлении. Это произошло на улице Петухова.

― В 20:28 молодой человек, на чёрной Honda Accord, залетел на тротуар, силком затащил девушку-пешехода в машину. Во избежание каких-либо серьёзных последствий по отношению к девушке, прошу разместить данное видео и информацию, которая может стать полезной в случае её пропажи или какого-либо другого преступления, ― сообщил бдительный подписчик паблика АСТ-54 в Вконтакте.



В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что информация зарегистрирована.

― В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, ― уточнили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что очевидец снял на видео похищение человека в Новосибирске.