С начала года Новосибирская область отправила в Китай 144 тонны пухо-перьевого сырья

С начала 2024 года из Новосибирской области в Китай отгружено 144 тонны пухо-перовой смеси, прошедшей термическую обработку. Это превышает объем отгрузок 2023 года.

— 12 партий, подготовленных предприятием по заготовке, переработке и хранению пуха и пера, стали существенным продолжением экспортного вектора, взятого в ноябре 2023 года при отправке 12 тонн продукции в Поднебесную, — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В ведомстве уточнили, что транспортировка пухо-перового сырья в Китай осуществляется железнодорожным и далее морским путём.

Стоит отметить, что с начала 2024 года специалисты Россельхознадзора фиксируют изменение географии экспорта пухо-перового сырья из Новосибирской области. В 2023 году значительная его часть предназначалась для стран Европейского союза. Всего в 2023 году новосибирская компания отгрузила 442 тонны пухо-перьевого сырья.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область почти в 10 раз увеличила экспорт пухо-перьевого сырья.