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Проектировщика для продолжения левобережной части Южного транзита ищут в Новосибирске

  • 04/11/2023, 11:07
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Проектировщика для продолжения левобережной части Южного транзита ищут в Новосибирске
При этом цена контракта снизилась на 300 млн рублей.

Правительство Новосибирской области объявило конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ для продолжения строительства Южного транзита. Речь идет о левобережном участке: от автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Напомним, часть Южного транзита уже построена — это Бугринский мост через реку Обь. На мосту зарезервированы участки для продолжения строительства транзита.

— Левобережная часть трассы автомобильной дороги начинается от пересечения дороги Р-254 «Иртыш» с Ордынским шоссе (автомобильная дорога 50К-17Р) и далее проходит по территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирской области до створа ул. Малыгина города Новосибирска (ориентировочно 1.7 км), — отмечается в пояснительной записке. —Далее проектируемая автомобильная дорога проходит по левобережной части города Новосибирска по пойме реки Тула до транспортной развязки на пересечении ул. Ватутина с Бугринским мостом.

Судя по данным тендерной документации, речь идет о проектировании строительства 9,47 км дороги. Ее ширина составит 4-6 полос. Все параметры будут уточняться в ходе работы проектировщика. Исполнитель также должен будет выполнить сбор исходных данных для переноса и спрямления русла реки Тула. В проектной документации также необходимо предусмотреть строительство местных проездов, тротуаров, подземных пешеходных переходов, пешеходных мостов через проектируемую автомобильную дорогу и через реку Тула для обеспечения транспортной и пешеходной доступности жителей города.

— Учитывая, что трасса автомобильной дороги проходит в основном по пойме реки Тула и пересекает ее, необходимо предусмотреть изменение положения русла указанной реки. Вдоль рек Тула расположены многочисленные дачные общества, однако под снос попадет только некоторая часть из них, — уточняется в пояснительной записке. — Для оставшихся дачных обществ и жилых домов частного сектора необходимо обеспечить пешеходную и транспортную доступность, включая при необходимости строительство мостов через реку Тула, а также строительство пешеходных переходов в разных уровнях с проектируемой магистральной улицей непрерывного движения.

При разработке транспортной развязки с выходом на ул. Троллейную, Связистов и автодорогу к станции «Клещиха» проектировщик должен предусмотреть возможность строительства трамвайной линии от трамвайного кольца «Юго-западный жилой массив» до трамвайного кольца «Молочный комбинат» в границах проектируемой транспортной развязки.

Стартовая цена контракта составляет почти 544 млн рублей. Победитель должен будет подготовить проектную документацию до конца 2025 года.

Напомним, первый раз Минтранс региона объявлял тендер на выбор подрядчика для проведения этих работ в конце 2022 года. Тогда цена контракта составляла более 880 миллионов рублей. Речь шла о проектировании всего транзита, в том числе его правобережной части. Однако, проведение конкурса было приостановлено. Министр транспорта Анатолий Костылевский объяснял это решение недостатком финансирования. Вернуться к проектированию «Южного транзита» в регионе планировали в 1 квартале 2023 года.

Второй этап «Южного транзита» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. В черте Новосибирска автодорога будет соответствовать магистрали I класса, протяженностью 14,2 км. За городом это будет дорога IБ технической категории, протяженностью 8 км.

Расчетный срок строительства — 8 лет (по 2 года на каждый этап).

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что проектирование «Южного транзита» начнется с развязки на Тёщином языке. Он сообщал, что эта развязка может быть построена за счет средств бюджета. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, архив

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Рубрики : Власть Транспорт Город

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Теги : Южный транзит


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