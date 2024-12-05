Новосибирцы покупают замки за рубежом

Красноярцы резко увеличили инвестиции в зарубежку

Сибиряки уже который год занимают лидирующие позиции среди россиян, интересующихся зарубежной недвижимостью. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в компании Tranio.

— С января по октябрь 2024 года количество заявок от русскоязычных клиентов на зарубежную недвижимость уменьшилось на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на незначительное снижение интереса, особенно среди покупателей из Москвы, снижение спроса компенсируется активностью инвесторов из Сибири, — констатировали эксперты компании.

По данным аналитиков Tranio, сразу два субъекта Сибирского федерального округа вошли в топ-10 регионов России по числу запросов на покупку недвижимости за рубежом в 2024 году. Красноярский край занял третье место с 8,71% от всех заявок, а Новосибирская область — седьмое место с 2,63%. Причем в Красноярске спрос на такие активы вырос за год на 37,38%, а в Новосибирске сократился на 3,3%.

Основная доля запросов из Сибири в январе-октябре 2024 года приходится на Красноярский край, а именно 53,20%, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Следом за ним идет Новосибирская область с 15,76% от общего числа заявок (-21%). На третьем месте по росту спроса находится Алтайский край (+12%) — 5,26% от всего количества поданных заявок.

Таиланд в топе

Самым популярным направлением для покупки недвижимости за рубежом среди клиентов компании из Новосибирской области за 10 месяцев как 2023 года, так и 2024-го остается Таиланд. Важно отметить, что интерес к этой стране за год только увеличился: с 21,33% от всех заявок в 2023 году до 40,98% в 2024-м.

— Покупателей из Сибири чаще привлекает недвижимость в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд. Страна уже много лет популярна у жителей округа, особенно остров Пхукет. Сейчас, когда в России ключевая ставка повышена до 21%, а некоторые льготные ипотечные программы отменены, интерес к приобретению новостроек на домашних рынках спадает, а в регионе ЮВА можно встретить лоты по сопоставимой цене (100-150 тысяч долларов) с более высокой инвестиционной привлекательностью, — пояснили редакции Infopro54 в Tranio.

На втором месте второй год подряд находятся Объединенные Арабские Эмираты: 13,33% от всех заявок в 2023 году и 11,48% в 2024-м.

На третьем месте Турция — 6,56%.

Далее в топ-10 стран входят Вьетнам, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Франция, Черногория. Судя по статистике, предоставленной аналитиками компании, в 2024 году резко вырос интерес новосибирцев к недвижимости в Индонезии, Италии и Турции.

Чек покупки снизился

Самым популярным типом недвижимости за рубежом среди жителей Новосибирской области являются квартиры — 53% от всех заявок. Виллы занимают второе место по популярности, а именно 25%. Третья строчка рейтинга ― у жилых комплексов с 16% от всех заявок. Уникальные запросы включают замки и таунхаусы, их доли распределены равномерно — 2%.

По данным Tranio, медианный бюджет клиентов из Сибири в январе-октябре 2024 года снизился на 25% и составил 187 тысяч евро. Новосибирцы в среднем тратили на покупку таких активов 193 тысяч евро, на 23% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: красноярцы — 215 тысяч евро (-14%), иркутяне — 170 тысяч евро (+27%), кемеровчане — 150 тысяч евро (-36%), алтайцы — 150 тысяч евро (-75%).

Максимальная сумма заявки на покупку недвижимости за рубежом в округе в 2024 году была зафиксирована в Новосибирской области ― 25 млн евро. На втором месте находится Красноярский край — 4 млн евро.

Минимальный бюджет сделки также за Новосибирском — 50 тысяч евро.

Инвестсделки резко выросли

Эксперты Tranio по просьбе редакции проанализировали, с какой целью сибиряки в этом году покупают зарубежную недвижимость.

К трендам 2024 года аналитики компании отнесли увеличение доли инвестиционных сделок с 28% в 2023 году до 55% на фоне снижения интереса к недвижимости как к средству получения ВНЖ или переезда.

— Эта тенденция характерна как для Новосибирской области, так и для Сибирского федерального округа и всей России. Значительная часть инвесторов теперь рассматривает недвижимость как актив: они склонны формировать запросы на сложные продукты, глубже изучать рынки, оценивать портфолио и более эффективно распределять бюджет. Сибиряки с меньшим капиталом решают вопрос защиты от валютных рисков и одновременно приобретают недвижимость для отдыха, — комментируют в компании.

Для будущего переезда недвижимость за рубежом покупают 19% сибиряков. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 4%. Для получения вида на жительство или гражданства — 12% (29%), для отдыха ― 8% (20%), для перепродажи ― 4% (3%), для сдачи в аренду и будущего переезда ― 2% (4%).

У новосибирцев 45% заявок приходятся на недвижимость для отдыха и сдачи в аренду (в 2023 году ― 22%), 23% — для будущего переезда (22%), 14% ― для отдыха (22%), 9% ― для перепродажи (в 2023 году таких заявок не было), 9% ― для получения ВНЖ/гражданства (33%).

Напомним, у новосибирцев по-прежнему пользуется популярностью выезд на зимние месяцы в теплые страны. Большинство предпочитает Таиланд, а по продолжительности пребывания лидирует Египет.

Ранее редакция рассказывала о том, в каких странах покупали недвижимость новосибирцы в 2023 году.