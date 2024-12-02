Рекламодателям

Новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны

  • 02/12/2024, 18:00

Новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны
Большинство предпочитает Таиланд, а по продолжительности пребывания лидирует Египет

Все больше новосибирцев работают удаленно, и это снимает с них любые географические ограничения, позволяет провести зиму в теплых краях. Аналитики Яндекс Путешествия изучили данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснить, где именно жители региона собираются зимовать в этом году.

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей Новосибирска стали Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ и Китай. Средняя продолжительность путешествия в Таиланд составляет 29 дней.

— Мы уезжаем на зиму в Таиланд с 2005 года. Вначале снимали жилье, а сейчас уже приобрели дом и пережидаем российские морозы в тепле, — рассказала Infopro54 предпринимательница Юлия. — У нас с может небольшое производство в Новосибирске. Все процессы отстроены, команда работает давно, поэтому вполне реально управлять процессами дистанционно. Продажи я веду в онлайне самостоятельно, так же, как и финансовую отчетность. В случае форс-мажора добраться до Новосибирска не проблема.

Директор международного агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов также предпочитает зимовать в Таиланде. Он уверен, что новосибирцам не хватает ни только солнца, но и улыбок.

— К хорошему быстро привыкаешь. А в Тайланде действительно хорошо. Это страна солнца и улыбок. Когда у нас заканчивается лето, то очень хочется его продолжения. А а Таиланде лето круглый год. Да и финансово это выгоднее. Зимовать в Таиланде дешевле, чем в России. Там цены на продукты ниже, а покупать куртки и кофты не надо. Да и к русским в Тае очень хорошо относятся. Даже гимн их написал россиянин, — говорит Котлов.

Чуть меньше (28 дней) горожане планируют провести во Вьетнаме. Поездка в Турцию тоже будет длиться 28 дней. В ОАЭ и Египте жители Новосибирска собираются провести 23 и 35 дней соответственно.

Стоимость авиабилетов в обе стороны на зимнее место жительства варьируется от 48,7 до 103 тысяч рублей в зависимости от страны.

Наметилось и новое популярное направление для загранпоездок зимой. В этом году значительно вырос спрос на Китай. Аналитики сервиса связывают тренд с увеличением количества прямых рейсов в этом направлении. Больше всего туристов устремилось в Пекин (рост в два с половиной раза). В столицу КНР путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

Еще одной тенденцией этого зимнего сезона стало смещение основного ракурса внимания горожан с ближнего зарубежья на дальнее. В сезон 2024-2025 более 64% путешественников отправятся в дальние страны (в прошлом году их доля составляла 50%, а в 2022 году — только 42%). А вот страны ближнего зарубежья предпочли всего 8% новосибирцев, хотя еще год назад таких было 16%. Доля зимовок в регионах России также сокращается, две последние зимы она оставалась на уровне 34-35%, а этой зимой — около 28%.

— Мы с семьей предпочитали уезжать на зиму в Грузию. Там более приятный мягкий климат. В этом году в связи с теми событиями, которые происходят в стране, не рискнули ехать. В семье двое маленьких детей, — пояснил Infopro54 Александр, работающих в IT-сфере. — На семейном совете решили попробовать Китай.

Рост спроса на поездки в страны Юго-Восточной Азии зафиксирован и по всей России. При этом большинство россиян предпочитают проводить зимние дни и ночи в теплом Вьетнаме, спрос на это направление за год вырос в три раза, на Филиппины — в два с половиной раза, в Таиланд и Индонезию — в два раза. Среди конкретных городов и провинций лидерами спроса являются тайские направления, такие как Самуи, Пхукет и Бангкок.

Из восточных стран путешественники выбирают Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки здесь вырос в два раза. Интересно, что впервые в топ направлений с ростом спроса попала Австралия. При этом интерес к длительным поездкам в эту страну увеличился сразу в три раза.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет Томск-Пхукет экстренно сел в Новосибирске.

Фото freepik, автор: mrsiraphol

187

Рубрики : Общество Туризм

Регионы: Турция Таиланд ОАЭ Новосибирск Китай Вьетнам

Теги : Зима за рубежом


Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Анна Терешкова присоединилась к партии ЛДПР в Новосибирске
2/12/24 19:30
Власть Отставки и назначения Политика
В Новосибирске автоматизируют сбор налогов по упрощенке с малого бизнеса
2/12/24 19:00
Бизнес ПроБизнес
Бой торговцам-нелегалам объявили в Новосибирске
2/12/24 18:30
Власть Право&Порядок
Новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны
2/12/24 18:00
Общество Туризм
Эпицентр массового распространения фальшивых купюр назвали в Новосибирске
2/12/24 17:30
Общество
Торговая недвижимость в Новосибирске подорожала за год до 27 процентов
2/12/24 17:00
Бизнес Недвижимость
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря
2/12/24 16:45
Власть Общество
Новосибирские импортеры завезли более 23 тонн замороженной ягоды
2/12/24 16:00
Бизнес ВЭД
Выявлять риски развития ишемии сердца у молодежи научились в Новосибирске
2/12/24 15:30
Наука
Рекорд массового катания на коньках за выходные поставили в Новосибирске
2/12/24 15:00
Общество
Более 7 тысяч мигрантов въехало в Новосибирскую область в конце ноября
2/12/24 14:30
Общество
VIP-club Новосибирска: «Совет Первых» решает нестандартные задачи
2/12/24 14:05
Бизнес
В Минздраве рассказали о спаде заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области
2/12/24 14:00
Общество
В Новосибирске откроется криптоакадемия
2/12/24 13:30
Бизнес Финансы
«Расцветай на Кропоткина»: квартиры с видом на Ельцовский парк и Красный проспект
2/12/24 13:22
Недвижимость
В Новосибирске дольщики ЖК «Сибирячка» на Серафимовича банкротят застройщика
2/12/24 13:00
Город Недвижимость
Команду юных спортсменов спасли на трассе под Новосибирском
2/12/24 12:30
Происшествия
Мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска
2/12/24 12:00
Власть Город Энергетика&ЖКХ
На маршруте Бердск-Новосибирск добавят электричек
2/12/24 11:30
Общество Транспорт
Самолет из Томска на Пхукет экстренно посадили в Новосибирске
2/12/24 11:00
Бизнес Право&Порядок Транспорт
Популярное
Около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска
2/12/24 16:30
С 1 декабря запретили использовать летнюю резину на легковых автомобилях
2/12/24 15:00
За попытку убить бабушку с дедушкой новосибирца отправили за решётку на 9,5 лет
29/11/24 13:25
В Новосибирске ликвидируют пожар в двухэтажном здании
27/11/24 14:45
К 11 годам за жестокое убийство таксиста приговорили жителя Новосибирска
27/11/24 13:30
Рассказываем, как восстановить ПТС на машину и что для этого нужно
27/11/24 10:00
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00
Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера
27/11/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером премии «Человек года»
27/11/24 9:00
«Россети» подключат к сетям жилой комплекс, расположенный на берегу Обского моря
26/11/24 16:05

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска