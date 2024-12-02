Новосибирцы отправляются на зимовку в теплые страны

Все больше новосибирцев работают удаленно, и это снимает с них любые географические ограничения, позволяет провести зиму в теплых краях. Аналитики Яндекс Путешествия изучили данные о поиске и бронировании авиабилетов, чтобы выяснить, где именно жители региона собираются зимовать в этом году.

Самыми популярными странами для длительных поездок этой зимой у жителей Новосибирска стали Таиланд, Вьетнам, Турция, ОАЭ и Китай. Средняя продолжительность путешествия в Таиланд составляет 29 дней.

— Мы уезжаем на зиму в Таиланд с 2005 года. Вначале снимали жилье, а сейчас уже приобрели дом и пережидаем российские морозы в тепле, — рассказала Infopro54 предпринимательница Юлия. — У нас с может небольшое производство в Новосибирске. Все процессы отстроены, команда работает давно, поэтому вполне реально управлять процессами дистанционно. Продажи я веду в онлайне самостоятельно, так же, как и финансовую отчетность. В случае форс-мажора добраться до Новосибирска не проблема.

Директор международного агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов также предпочитает зимовать в Таиланде. Он уверен, что новосибирцам не хватает ни только солнца, но и улыбок.

— К хорошему быстро привыкаешь. А в Тайланде действительно хорошо. Это страна солнца и улыбок. Когда у нас заканчивается лето, то очень хочется его продолжения. А а Таиланде лето круглый год. Да и финансово это выгоднее. Зимовать в Таиланде дешевле, чем в России. Там цены на продукты ниже, а покупать куртки и кофты не надо. Да и к русским в Тае очень хорошо относятся. Даже гимн их написал россиянин, — говорит Котлов.

Чуть меньше (28 дней) горожане планируют провести во Вьетнаме. Поездка в Турцию тоже будет длиться 28 дней. В ОАЭ и Египте жители Новосибирска собираются провести 23 и 35 дней соответственно.

Стоимость авиабилетов в обе стороны на зимнее место жительства варьируется от 48,7 до 103 тысяч рублей в зависимости от страны.

Наметилось и новое популярное направление для загранпоездок зимой. В этом году значительно вырос спрос на Китай. Аналитики сервиса связывают тренд с увеличением количества прямых рейсов в этом направлении. Больше всего туристов устремилось в Пекин (рост в два с половиной раза). В столицу КНР путешественники едут в среднем на месяц, а бронируют билеты за три с половиной месяца до вылета.

Еще одной тенденцией этого зимнего сезона стало смещение основного ракурса внимания горожан с ближнего зарубежья на дальнее. В сезон 2024-2025 более 64% путешественников отправятся в дальние страны (в прошлом году их доля составляла 50%, а в 2022 году — только 42%). А вот страны ближнего зарубежья предпочли всего 8% новосибирцев, хотя еще год назад таких было 16%. Доля зимовок в регионах России также сокращается, две последние зимы она оставалась на уровне 34-35%, а этой зимой — около 28%.

— Мы с семьей предпочитали уезжать на зиму в Грузию. Там более приятный мягкий климат. В этом году в связи с теми событиями, которые происходят в стране, не рискнули ехать. В семье двое маленьких детей, — пояснил Infopro54 Александр, работающих в IT-сфере. — На семейном совете решили попробовать Китай.

Рост спроса на поездки в страны Юго-Восточной Азии зафиксирован и по всей России. При этом большинство россиян предпочитают проводить зимние дни и ночи в теплом Вьетнаме, спрос на это направление за год вырос в три раза, на Филиппины — в два с половиной раза, в Таиланд и Индонезию — в два раза. Среди конкретных городов и провинций лидерами спроса являются тайские направления, такие как Самуи, Пхукет и Бангкок.

Из восточных стран путешественники выбирают Объединенные Арабские Эмираты, спрос на зимовки здесь вырос в два раза. Интересно, что впервые в топ направлений с ростом спроса попала Австралия. При этом интерес к длительным поездкам в эту страну увеличился сразу в три раза.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет Томск-Пхукет экстренно сел в Новосибирске.