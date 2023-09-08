Новосибирцы получат пенсию досрочно

Пенсионеры из Новосибирска, которые получают пенсии 11-го числа, досрочно переведут деньги в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает Новосибирское отделение Социального фонда России.

Причина — модернизация серверов. Технические работы запланированы на конец недели. Суммы поступят на банковские карты пенсионеров не позднее следующего дня после того, как СФР перечислит средства в финансовые организации.

Напомним, что Новосибирские семьи получили детское пособие за август досрочно. Выплаты поступили уже 1 сентября.

Выплаты поступили раньше из-за выходного. Так как третьего числа каждого месяца, но 3 сентября — это выходной день.

Выплата средств из материнского капитала пришли 5-го числа, а пособие по уходу для работающих граждан — 8-го числа. Их перечислят по привычному графику.

Ранее редакция сообщала о том, что жители одного из сёл в Новосибирской области пожаловались на нехватку почтальонов.