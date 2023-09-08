Новосибирцы получат пенсию досрочно

Пенсионеры из Новосибирска, которые получают пенсии 11-го числа, досрочно переведут деньги в пятницу, 8 сентября. Об этом сообщает Новосибирское отделение Социального фонда России.
Причина — модернизация серверов. Технические работы запланированы на конец недели. Суммы поступят на банковские карты пенсионеров не позднее следующего дня после того, как СФР перечислит средства в финансовые организации.
Напомним, что Новосибирские семьи получили детское пособие за август досрочно. Выплаты поступили уже 1 сентября.
Выплаты поступили раньше из-за выходного. Так как третьего числа каждого месяца, но 3 сентября — это выходной день.
Выплата средств из материнского капитала пришли 5-го числа, а пособие по уходу для работающих граждан — 8-го числа. Их перечислят по привычному графику.
Ранее редакция сообщала о том, что жители одного из сёл в Новосибирской области пожаловались на нехватку почтальонов.
Фото: freepik.com — boryanam
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