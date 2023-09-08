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Александр Долгов: От клерка с долгами до предпринимателя с оборотом 1 млрд рублей

  • 08/09/2023, 14:25

Александр Долгов, основатель и владелец компаний «ЧебурекМи», «Сеньор Денер», LaserLove
Новосибирский бизнесмен твердо убежден, что недостижимых целей не существует.

В чем секрет успешного бизнеса? Становится ли человек обеспеченным лишь по воле случая? И можно ли перейти из категории наемного сотрудника с фиксированной зарплатой в статус крупного бизнесмена, владельца нескольких успешных компаний? Александр Долгов, основатель и владелец компаний «ЧебурекМи», «Сеньор Денер», LaserLove, совладелец экосистемы Postilla, сети кофеен Yellow Door и холдинга «20×80» прокомментировал эти вопросы на личном примере.

Старт и первые шишки

— Не секрет, что имея на старте своей жизни материальное преимущество, будь то обеспеченные родители, связи с нужными людьми и тому подобное, гораздо легче стать успешным. А что, если всего этого нет? Я родился и рос в обычной семье. Более того, уже в 7 лет остался без отца, который погиб, не выдержав борьбы с пагубным пристрастием. С 14 лет пришлось искать подработку, с 20 — начал работать на постоянной основе, совмещая труд с учебой в вузе. Думаю, что моим серьезным отличием от других было желание достичь большего. Старался работать усерднее остальных, подмечал, что можно улучшить. Так, шаг за шагом добился определенного успеха. Через 3 года после окончания вуза, получив специализацию в сфере антикризисного управления, стал директором по продажам — самым юным в истории компании.

В 29 лет я был уже директором по маркетингу с зарплатой в 140 тысяч рублей, но это не помогало выйти на тот уровень жизни, к которому я стремился. Нужно было обеспечивать семью, а маленький ребенок нуждался в постоянной заботе. К тому же из-за ошибок, совершенных ранее, приходилось тратить значительную часть средств на погашение долгов, которые суммарно превышали 10 млн рублей. В тот период я осознал, что если не изменить свое мышление, то ничего не изменится и через 20 лет. Это был качественный переход, изменение в отношении к жизни.

Свое дело

В 2018 году вместе с супругой мы основали сеть салонов лазерной эпиляции LaserLove. Это был важный опыт, вылившийся со временем в развитие франшизы. Бизнес оказался успешным и востребованным, так что на сегодняшний день открыты более 230 клиник по всей России, что делает LaserLove федеральной сетью №1 (по количеству открытых клиник), по версии РБК.

Удачный опыт побудил задуматься о создании других франшиз. Так появился проект в сфере быстрого питания «ЧебурекМи». Эта ниша достаточно слабо развита в России, но, учитывая любовь наших сограждан к вкусной еде, имеет хорошие перспективы в развитии. Мы решили применить особый подход к процессу приготовления чебуреков, используя только свежую мраморную говядину вместо замороженных полуфабрикатов. Плюс уникальные варианты начинки на выбор: от ветчины и курицы до клубники и банана. Сегодня по франшизе «ЧебурекМи» открыты 314 точек в России и странах СНГ.

В 2023 году мы приобрели и масштабировали сеть технологичной шаурмы «Сеньор Денер», отличительной особенность которой является доставка шаурмы.

Эти и другие проекты процветают благодаря моей твердой убежденности — недостижимых целей нет. Нужно лишь найти правильный подход к реализации идеи и отказаться от концепции выученной беспомощности.

Франшиза для всех

Успешное развитие франшиз в 2023 году привело к созданию холдинга «20×80». Для тех, кто стремится создать собственный бренд или уже имеет работающее предприятие, он помогает запустить собственную франшизу.

Суть подхода холдинга была определена так: нужно создавать версию прибыльного предприятия по системе «все в одной коробке». В случае создания новой франшизы команда профессиональных маркетологов и смежных специалистов предоставляет франч-пакет, включающий в себя детальную разработку концепции и набор необходимых инструментов для ее масштабирования. Также холдинг оказывает юридическую и маркетинговую поддержку, настраивает систему управления предприятием. Как говорится, просто достань из коробки и расставь все по своим местам.

Правильное мышление

Опираясь на свой опыт, уверен, что многие барьеры и трудности находятся лишь в нашем воображении. Если вы хотите изменений — нужно трансформировать образ мышления, а именно:

  • иметь твердое желание изменить свою жизнь;
  • проанализировать, что нужно предпринять для роста;
  • создать востребованный продукт и собрать грамотную команду;
  • понять, что неудачи будут, но относиться к ним как к ценному опыту;
  • выработать конструктивную обратную связь.

Все эти шаги помогли мне в свое время выбраться из замкнутого круга финансовых проблем и рутинной работы наемным сотрудником. Именно так в 37 лет я стал владельцем бизнеса с оборотом свыше 1 млрд рублей. И не собираюсь останавливаться на достигнутом.

Фото из личного архива Александра Долгова

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : ЧебурекМи холдинг 20x80 Сеньор Денер Александр Долгов Yellow Door Postilla LaserLove


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