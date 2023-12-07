Новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей

В 2023 году налоговые органы региона провели проверки объектов розничного торговли ресторанного и гостиничного бизнес. Контрольные закупки были выполнены у 683 налогоплательщиков. Об этом сообщил на Новосибирском налоговом форуме руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов.

— После контрольных закупок 431 налогоплательщик пробил чеки коррекции на сумму 4,6 млрд рублей. Если бы не контрольные мероприятия, мы не увидели бы эти деньги, — подчеркнул Морозов. — Не исключено, что мы выявили не все.

В целом, по его словам, в регионе сегодня стоят на учете 73 тысячи единиц ККТ, пользователями которой являются 36 тысяч организаций и ИП. Ежемесячно на учет встает более 300 единиц ККТ.

— Это говорит о том, что бизнес в области развивается, что по итогам контрольной работы выходит из тени. Рост количества ККТ также свидетельствует о росте деловой активности в области и повышении налоговой дисциплины у налогоплательщиков, — уверен Геннадий Морозов.

С начала реформы кассовой техники — с 1 июля 2017 года — в региональной информационной системе учтены более 7 млрд чеков на 4,8 трлн рублей. 50% учтенной выручки приходятся на розничную торговлю.

За 9 месяцев 2023 года учтены более 1 млрд чеков на 726 млрд рублей. На розничную торговлю пришлись 55% выручки (397 млрд рублей), на разное, в том числе услуги — 34% (244 млрд), на рестораны и кафе — 4% (28 млрд), на АЗС — 4% (31 млрд), на аптеки — 3% (26 млрд рублей).

Морозов предупредил предпринимателей-участников форума, что полученная информация активно используется при осуществлении мероприятий налогового контроля.

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