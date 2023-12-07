Уголовное дело о покушении на теракт возбудили в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. В настоящее время силовики занимаются поиском злоумышленника.

Напомним, взрывное устройство было обнаружено на окне военкомата по улице Дмитрия Шамшурина,12 в Новосибирске в ночь на 5 декабря.

На место ЧП выезжала саперная группа Росгвардии. Совместно со специалистами УФСБ подозрительный предмет удалось обезвредить. Его фрагменты направлены на экспертизу.

—В настоящее время устанавливается личность преступника и проводятся оперативные мероприятия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Ранее редакция рассказывала о школьнике-террористе, который отбывает наказание в новосибирской воспитательной колонии.