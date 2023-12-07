Уголовное дело о покушении на теракт возбудили в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело по статье о покушении на теракт. В настоящее время силовики занимаются поиском злоумышленника.
Напомним, взрывное устройство было обнаружено на окне военкомата по улице Дмитрия Шамшурина,12 в Новосибирске в ночь на 5 декабря.
На место ЧП выезжала саперная группа Росгвардии. Совместно со специалистами УФСБ подозрительный предмет удалось обезвредить. Его фрагменты направлены на экспертизу.
—В настоящее время устанавливается личность преступника и проводятся оперативные мероприятия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.
Ранее редакция рассказывала о школьнике-террористе, который отбывает наказание в новосибирской воспитательной колонии.
Фото: Управление Росгвардии по Новосибирской области.
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