ВТБ увеличит офисную сеть на 40%

Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в рамках 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Сегодня офисная сеть банка насчитывает 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ, и обслуживает более 17,5 млн розничных клиентов и более 1 млн юридических лиц. В рамках стратегии развития сети до 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 50 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. Уже в следующем году откроются офисы в Ингушетии, Калмыкии, Туве и Карачаево-Черкесии.

В этом году был разработан формат «легких» точек обслуживания в малых городах, где банк пока не представлен крупными отделениями, а также в новых районах мегаполисов. Их функционал не отличается от обычного, но площадь меньше – около 50 кв. метров. Летом было открыто шесть таких офисов в Ивановской, Свердловской и Кемеровской областях, в следующем году их число превысит 120 точек.

Существенное укрепление инфраструктуры планируется провести и в рамках интеграции с «Открытием», объединив под единым брендом 240 офисов банка. Еще 250 офисов будут открыты ВТБ в рамках развития собственной сети, таким образом, в 2026 году число точек продаж банка достигнет 1,8 тысяч.

По словам Георгия Горшкова, сейчас услуги банка в основном доступны в крупных городах и региональных центрах. В планах – рост охвата физических каналов в два раза.