В Первомайском сквере Новосибирска снесли незаконный Sabai Bar

В Первомайском сквере Новосибирска снесли незаконно возведенное кафе Sabai Bar. Здание снесли 7 сентября. Об этом сообщает SibPublicfaces в Телеграм.

Спор между муниципалитетом и арендатором земли в Первомайском сквере, где располагалось кафе, возник из-за того, что здание признали самовольной постройкой. Так как оно было возведено на муниципальной земле. Тогда мэрия подала иск о признании на нее права собственности.

Напомним, что с кафе-баром Sabai Bar (владелец ООО «Компания-Центр») договор об аренде расторгнут осенью 2022-го, но заведение продолжало работать.

По решению суда, кафе Park Cafe и Sabai Bar должны были снести так же, как и бургерную Carl’s Jr.

Напомним, что общественник добивался сноса кафе в Первомайском сквере.