В Первомайском сквере Новосибирска снесли незаконный Sabai Bar

В Первомайском сквере Новосибирска снесли незаконно возведенное кафе Sabai Bar. Здание снесли 7 сентября. Об этом сообщает SibPublicfaces в Телеграм.
Напомним, что с кафе-баром Sabai Bar (владелец ООО «Компания-Центр») договор об аренде расторгнут осенью 2022-го, но заведение продолжало работать.
По решению суда, кафе Park Cafe и Sabai Bar должны были снести так же, как и бургерную Carl’s Jr.
Напомним, что общественник добивался сноса кафе в Первомайском сквере.
Фото из телеграм-канала SibPublicfaces
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