Более 2,8 тысяч выпускников пересдали экзамены в резервные дни в Новосибирске

С 1 по 5 июля в Новосибирской области прошли резервные дни для сдачи государственной итоговой аттестации. Как отметил замминистра образования Юрий Савостьянов, 1 июля ОГЭ сдавали 37 девятиклассников, 2 июля — 16.

— Кроме того, в этом году выпускники одиннадцатого класса впервые получили право пересдать один экзамен по выбору, — напомнил Савостьянов. — Всего на сдачу ЕГЭ в резервный день были поданы 2227 заявок, в итоге пересдавать пришли 2195 выпускников.

По его словам, итоги экзаменов будут известны после 15 июля. В целом результаты ГИА появятся не ранее 26 июля.

Пресс-служба Минобра позже сообщила, что возможностью улучшить результаты ЕГЭ воспользовались 2768 выпускников региона. Из них заявления на пересдачу обществознания подали 840 человек, информатики — 487, математики профильного уровня — 432, русского языка — 235 человек, биологии — 184, химии —162.

Напомним, начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечал , что в Новосибирске с первого раза 9% девятиклассников не сдали экзамены по русскому языку, 20% — по математике. По его словам, пересдавать экзамены в резервный день планируют не только те выпускники, которые завалили экзамен, но и те, кто хочет повысить итоговый балл. Он не исключал, что после подведения итогов количество стобалльников в регионе может увеличиться.

По предварительным данным, количество стобалльников в 2024 году в регионе выросло в 1,5 — до 158 (в 2023-м — 103). Почти в 2,5 раза (2024 год — 13, 2023 год — 5) увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов по нескольким предметам. Кроме того, в регионе есть трижды стобалльник — Александр Иванов, выпускник Мошковской СОШ №1. Он получил наивысший балл по русскому языку, химии, биологии. 1787 выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении», в том числе 1047 — медалями I степени, 740 — медалями II степени.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт оценил шансы новосибирских абитуриентов при поступлении в московские вузы.