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Новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде, Италии и Турции

  • 01/04/2025, 13:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцы предпочитают отдыхать в Таиланде, Италии и Турции
Интерес к раннему бронированию зарубежных поездок «подогрел» упавший курс валют

В феврале 2025 года жители Новосибирской области чаще интересовались ранним бронированием зарубежных поездок, что связано со стабильно выгодным курсом валют. К таким выводам пришли аналитики сервиса Яндекс Путешествия. Наиболее популярными направлениями стали Таиланд, Италия и Турция.

— 38% поездок из Новосибирска по бронированиям начала 2025 года пришлись на февраль и март, а 40% на «высокий сезон» (с мая по сентябрь): 18% — на майские праздники, 20% — на летний отдых, — уточнили эксперты.

При этом новосибирцы чаще всего бронировали за границей трёх-(45%), четырёх-(31%) и пятизвёздочные (9%) отели.

—Популярность тех или иных категорий жилья или отелей зависит от цели поездки. Так в Стамбуле, крупном городе с множеством развлечений преобладают культурно-исторические и транзитные туристы. Соответственно, здесь более популярны трёхзвёздочные городские отели. А в Анталью туристы едут за пляжным отдыхом, атмосферой полного комфорта, заботы и возможностью почти не решать бытовые задачи. Поэтому чаще выбирают пятизвёздочные гостиницы, — отметили аналитики.

Стоит отметить, что в 2025 году Турцию сотрясают массовые протесты. Акции протеста начались после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Волнениями охвачены с десяток городов страны, включая популярные у туристов Стамбул и Анталью. Кроме того, некоторые города Таиланда пострадали от землетрясения. Эпицентр его находился в Мьянме, недалеко от города Мандалай. Магнитуда самого сильного толчка — 7,7.

Ранее редакция сообщала, что на зарубежные пляжи из Новосибирска за год вылетели 400 тысяч человек. 

Источник фото: freepik.com, автор-freepik

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Рубрики : Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм бронирование


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