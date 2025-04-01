Новосибирское предприятие ОПК наращивает мощности

Одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, новосибирское АО НПО «ЛУЧ» возводит новые корпуса. Как сообщили специалисты регионального Стройнадзора, первый этап строительства комплекса, в составе которого производственный и инженерно-технический корпуса, а также контрольно-пропускные пункты, стартовал в конце 2024 года.

— Здание первого производственного корпуса двухэтажное. Здесь будут изготавливать комплектующие детали, вести механическую обработку металлических изделий, изделий из полимерных составов, а также разместят складские участки и зону административно-бытового комплекса. Проектом предусмотрены санитарные, инженерно-технические помещения, вспомогательные помещения, в том числе фельдшерский здравпункт, столовая с обеденным залом на 88 человек и подсобные помещения столовой. Инженерно-технический корпус пятиэтажный, предназначен для размещения административных отделов и инженерных служб предприятия. На этажах запроектированы инженерные, бытовые и санитарные помещения, — отметили в Стройнадзоре.

Напомним, о том, что АО НПО «ЛУЧ» планирует возводить новые производственные мощности, стало известно еще в 2017 году.

— Фактически речь идет о создании совершенно нового современного завода на базе «Луча», — говорил Александр Люлько, который на тот момент возглавлял департамент промышленности мэрии Новосибирска.

В планах на 2024 год компания анонсировала старт строительства механосборочного производства и административного здания.

Предприятие создано в 1942 году, как Государственный Союзный завод №677 НКБ. С 2014 года АО «НПО «Луч» находится в управлении АО «ЗАСЛОН» — компании с головным офисом в Санкт-Петербурге, занимающейся разработкой и производством радиолокационного и радионавигационного оборудования.

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