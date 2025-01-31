На зарубежные пляжи из Новосибирска за год вылетели 400 тысяч человек

По итогам 2024 года выездной турпоток по пляжным направлениям из аэропорта Новосибирска составил 400 тысяч туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году, сообщил на пресс-конференции директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления НАТО Виталий Наумов. По его словам, динамика обусловлена ростом интереса сибиряков к зарубежному отдыху, улучшением экономической ситуации, а также запуском программ туроператорами.

Показателей допандемийного турпотока Новосибирск еще не достиг, так как до сих пор закрыт доступ к популярным у жителей Сибири средиземноморским курортам. При этом, черноморские курорты России явно выиграли от импортозамещения. Сочи принимает турпоток круглогодично и, по сравнению с 2019 годом, в 2024 из Новосибирска он вырос в 3,5 раза, из Красноярска — в 9,5 раз, из Барнаула — в 30 раз.

Самым популярным у сибиряков направлением отдыха в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка.

— В Новосибирск за год в Анталью выехали 136.5 тысяч туристов, в Стамбул — 33 тысячи. Но Стамбул относится к транзитному направлению, поэтому сибиряки, желавшие отдохнуть на пляжах, выбирали Анталью. В Таиланд за год съездили 136 тысяч новосибирцев. Для сравнения, из Иркутска турпоток в эту страну составил около 170 тысяч человек, — сообщил Наумов.

Кроме того, в 2024 году в список туров для пляжного отдыха для жителей Сибири вернулись Вьетнам и Санья (КНР). В Санью из Новосибирска за 2024 год съездили отдохнуть 4,4 тысячи человек, во Вьетнам — 4,2 тысяч.

Что касается стоимости отдыха, то по словам исполнительного директора Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светланы Фоменко, в долларовом выражении он подорожал на 5-10% к 2023 году. Вне сезона в Турции сейчас можно отдохнуть неделю от 40 тысяч рублей на человека, в ОАЭ — от 35 тысяч рублей. На каникулах и летом цены, как правило, взлетают в несколько раз.

Напомним, по данным поисковика туров «Турвизор», средний чек отдыха в Таиланде в 2024 году 233 306 рублей. Путевка в Турцию в среднем обходилась в 206 525 рублей. Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» также отмечал, что Таиланд для новосибирцев становится премиальным направлением.

Как отметили участники рынка, сейчас туроператоры уже открыли продажи по программам на 2025 год. Самым перспективным направлением, с точки зрения роста спроса, Светлана Фоменко назвала Турцию.

Ранее редакция сообщала о том, что туриндустрия и событийный туризм существуют в Новосибирске параллельно друг другу.