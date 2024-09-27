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Новосибирцы предпочитают покупать новые китайские автомобили

  • 27/09/2024, 12:00
Автор: Оксана Мочалова
Новосибирцы предпочитают покупать новые китайские автомобили
Машины в ценовом диапазоне до трех миллионов рублей занимают больше половины всего объема предложения на рынке.

Сегмент автомобилей до трех миллионов рублей остается самым массовым на рынке Новосибирской области. Такие машины занимают больше половины всего объема предложения.

— В 2024 году, установлено, что отечественные бренды нарастили свое присутствие в структуре предложения до 24%, а представленность китайских марок сократилась с 81 до 73%, — рассказали эксперты Авто.ру.

Наиболее распространенными в регионе стали внедорожники (61%), седаны (23%) и универсалы (8%).

Выяснилось, что с начала года самыми востребованными новыми автомобилями стоимостью до трех миллионов рублей стали китайские Geely Coolray (2,69 млн руб.), Geely Emgrand (2,13 млн руб.), CHERY Tiggo 4 Pro (2,33 млн руб.), Geely Atlas Pro (2,63 млн руб.). Кроме того, в рейтинг вошел белорусский автомобиль Belgee X50 (2,3 млн руб.).

Напомним, в первом полугодии 2024 года в Новосибирской области было выдано автокредитов на сумму более 8,29 млрд рублей или в 2,17 раза (или на 117,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Ранее редакция сообщала, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске. При поломке детали в машине придется менять весь узел.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : новые авто китайские авто авто


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