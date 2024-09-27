Новосибирцы предпочитают покупать новые китайские автомобили

Сегмент автомобилей до трех миллионов рублей остается самым массовым на рынке Новосибирской области. Такие машины занимают больше половины всего объема предложения.
— В 2024 году, установлено, что отечественные бренды нарастили свое присутствие в структуре предложения до 24%, а представленность китайских марок сократилась с 81 до 73%, — рассказали эксперты Авто.ру.
Наиболее распространенными в регионе стали внедорожники (61%), седаны (23%) и универсалы (8%).
Выяснилось, что с начала года самыми востребованными новыми автомобилями стоимостью до трех миллионов рублей стали китайские Geely Coolray (2,69 млн руб.), Geely Emgrand (2,13 млн руб.), CHERY Tiggo 4 Pro (2,33 млн руб.), Geely Atlas Pro (2,63 млн руб.). Кроме того, в рейтинг вошел белорусский автомобиль Belgee X50 (2,3 млн руб.).
Напомним, в первом полугодии 2024 года в Новосибирской области было выдано автокредитов на сумму более 8,29 млрд рублей или в 2,17 раза (или на 117,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Ранее редакция сообщала, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт в Новосибирске. При поломке детали в машине придется менять весь узел.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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