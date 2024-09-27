ХК «Сибирь» проиграл в матче «Автомобилисту» в Новосибирске

Новосибирская хоккейная команда «Сибирь» потерпела поражение в матче с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась со счетом 2:4.
Несмотря на все усилия, «Сибирь» не смогла одержать победу. В составе новосибирской команды отличились два игрока — Сергей Широков и Владимир Бутузов.
Это поражение повлияло на положение «Сибири» в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Теперь новосибирская команда занимает второе место с 12 очками, в то время как «Автомобилист» с 15 очками поднялся на первую строчку.
Следующий матч для «Сибири» станет выездным — 30 сентября хоккеисты встретятся с омским «Авангардом».
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» разгромил «Сочи» со счетом 4:2.
Источник фото: ХК Сибирь
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