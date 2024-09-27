Более миллиона рублей долга погасил осужденный в Новосибирской области

В Новосибирской области осужденный решил закрыть долги, чтобы выйти по УДО.

Общая сумма долга составила 1 млн 623 тысячи рублей.

На него возбуждено 11 исполнительных производств: задолженность по алиментам на двух совершеннолетних детей, кредитный платеж и исполнительский сбор за несвоевременную оплату долга.

– Стало известно о намерении должника погасить задолженность, так как он хочет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении из мест лишения свободы, – отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.

В августе и сентябре на депозитный счет службы судебных приставов поступило несколько платежей: 1 млн 478 тысяч рублей по алиментам, 38 000 рублей по кредиту и 90 500 рублей исполнительского сбора. Остаток долга у осужденного — 16 500 рублей.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что у должника арестовали автомобиль во время встречи с банкиром.