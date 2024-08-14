Новосибирцы придумали новый формат торговли

Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», CEO «Фермер-центр франчайзинг» и Михаил Матюхин, собственник магазина «Фасоль», «Свой», директор компании «ДатаКрат-С» (На базовом фото слева на право. — Ред.) разработали новый формат торговли.

— Лет 15 назад на новосибирском рынке было много разных сетей: «Гигант», «Горожанка», «Холидей», где было много уникального ассортимента. Потом сети начали сближаться, так как на рынке ритейла курсировали одни и те же менеджеры, которые смотрели одни и те же отчеты о продажах. В итоге ассортимент по сетям слился, — констатировал Сухарев.

При этом, по его словам, цена на бренды для таких игроков существенно отличается от той, которая доступна для небольших предпринимателей, развивающих «магазины у дома». То есть конкурировать в таких условиях становится просто не реально.

— Мы наблюдаем, что федеральные сети начали двигаться в формат дискаунтеров, так как гипермаркет и супермаркет — это самоубийственная история. На мой взгляд, эти форматы будут разваливаться, — комментирует эксперт. — Растет популярность формата с единой концепцией, которую развивают «Фермер-центр», «Вкусвилл», «Жизньмарт» и т.д. При этом местный производитель тоже не знает, что делать: выпустить один бренд для сети, а остальную продукцию продавать самостоятельно, возможно через собственные магазины, либо сокращать производство. В особенно сложной ситуации оказались небольшие фермеры, которые в нынешних условиях вообще не могут попасть в сеть.

В итоге партнеры разработали инструмент развития кооперативной торговли.

— На мой взгляд, сейчас единственный способ для движения мелкого предпринимателя, это вхождение в кооперативную торговлю. Это хорошо забытое старое, то, что было в СССР и регулировалось законом о потребительской кооперации, а потом было незаслуженно забыто и недооценено, — поясняет Илья Сухарев. — Других вариантов развития торговли для небольших фермеров я сейчас не вижу.

Сейчас новый формат работы — «Коопторг Семейный» — Сухарев тестирует на одном магазине «Фермер-Центра», но в течение 2-3 недель планирует распространить этот опыт еще на восемь магазинов.

— В рамках кооперативной модели покупатель совершает покупки с помощью приложения не за рубли, а за паи кооператива. Для этого он должен вступить в кооператив и заплатить паевой взнос. Приложение пополняется по типу карты на маркетплейсах. Оплата происходит через СПБ, как за заправках «Газпрома». Внутренняя экономика учитывается в паях, а за «пределами забора» паи можно вывести в рубли в рамках ФЗ№ 3085, — комментирует Сухарев. — При этом кооператив может продавать своим членам, к примеру, утиные яйца, молочку без честного знака, без этикетки на товарах. Для учета производителям требуется только система «Меркурий». В перспективе я планирую все магазины «Фермер-Центра» перевести на кооперативную торговлю, что позволит уйти от фискальной система расчета и, как следствие, изменить ассортимент на продукцию небольших фермеров. А покупатель в таких кооперативах сможет купить те продукты, которые для него недоступны в федеральных сетях. Мы это уже проверили.

Эксперт не исключает, что на рынке вскоре будут появляться и другие кооперативы.

— Наверняка год-два рынок за нами понаблюдает, и кто-то будет внедрять аналогичный подход. Тем более, что Минпромторг поддерживает развитие кооперации. Просто в эту сторону никто еще не смотрит, — говорит Сухарев.

Официальный старт проекта кооперативной торговли намечен в Новосибирске на этой неделе.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о трендах в сегменте «магазинов у дома».