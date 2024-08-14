Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирск

Новые судьи назначены в Новосибирск. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
В Новосибирский областной суд были назначены:
* Наталья Топчилова;
* Екатерина Белова;
* Иван Коголовский.
В Арбитражный суд Новосибирской области назначен Александр Волченский.
Анастасия Колотова стала судьёй Первомайского районного суда города Новосибирска.
Яна Кобзева и Ирина Люсева были назначены судьями Татарского районного суда Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что новых судей назначили в Новосибирской области.
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