Новосибирцы приняли нормы ГТО у бойцов «Ахмата» в зоне СВО

Команда МАУ «Стадион» из Новосибирска приняла зачет по нормативам ГТО у бойцов спецподразделения «Ахмат» в Луганской народной республике.

Тестирование проходило в условиях, приближенных к боевым, в таких дисциплинах как бег, упражнения на силу, выносливость и гибкость. Прекрасные результаты защитники показали в стрельбе из стрелкового оружия и метание боевых гранат.

Ахматовцы поблагодарили сибиряков за проявленную инициативу и внимание к тем, кто сейчас на передовой.

— Благодарим, что приехали из Новосибирска и приняли экзамены ГТО. Вы настоящие патриоты. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Победа будет за нами, — высказался в адрес гостей один из бойцов с позывным «Барнаул».

Нормы ГТО сдали около 200 человек — позже они все получат знаки отличия.

Кроме того, сибиряки поддержали воинов-сибиряков 2-го армейского корпуса ЛНР Минобороны РФ гуманитарной помощью, письмами и детскими рисунками.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова отправил партию бомбардировщиков Су-34 в зону Спецоперации.