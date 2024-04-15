Новосибирцы приняли нормы ГТО у бойцов «Ахмата» в зоне СВО

Команда МАУ «Стадион» из Новосибирска приняла зачет по нормативам ГТО у бойцов спецподразделения «Ахмат» в Луганской народной республике.
Тестирование проходило в условиях, приближенных к боевым, в таких дисциплинах как бег, упражнения на силу, выносливость и гибкость. Прекрасные результаты защитники показали в стрельбе из стрелкового оружия и метание боевых гранат.
Ахматовцы поблагодарили сибиряков за проявленную инициативу и внимание к тем, кто сейчас на передовой.
— Благодарим, что приехали из Новосибирска и приняли экзамены ГТО. Вы настоящие патриоты. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Победа будет за нами, — высказался в адрес гостей один из бойцов с позывным «Барнаул».
Нормы ГТО сдали около 200 человек — позже они все получат знаки отличия.
Кроме того, сибиряки поддержали воинов-сибиряков 2-го армейского корпуса ЛНР Минобороны РФ гуманитарной помощью, письмами и детскими рисунками.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский авиазавод имени Чкалова отправил партию бомбардировщиков Су-34 в зону Спецоперации.
Фото и видео предоставлено пресс-службой МАУ «Стадион».
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