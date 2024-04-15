Стало известно, кто вдохновил тракториста на снос нелегальных торговых точек в Новосибирске

Сибиряк, который снес нелегальный блошиный рынок в районе ГБШ, за несколько часов стал самым популярным человеком в Новосибирске. Видео, появившееся в социальных сетях, набрало сотни тысяч просмотров. Люди массово поддерживали героя и высказывали пожелания продолжить такую акцию.

Палатки и стихийные киоски с торговцами ― наболевшая тема не только в Новосибирске. Мигранты нагло захватывают земли и разворачивают там свой бизнес, зачастую торгуют они без разрешений и со множеством нарушений. Это плюс к тому, что сами иностранцы находятся на территории РФ в основном незаконно.

Только за прошедшую неделю, по отчету МВД, из столицы Сибири было выдворено 70 мигрантов и выявлено 194 человека, которые нарушили миграционное законодательство.

Новость о том, что трактор принудительно стал расчищать самовольно захваченную торговцами территорию в Октябрьском районе города, получила огромный отклик в сердцах россиян.

Редакция Infopro54 выяснила подробности этого события.

― Эта территория частная. Уже несколько лет известный в городе бизнесмен боролся со стихийным рынком. Да и рынком это сложно назвать. Там буквально на земле, на картонках продавали просроченные продукты, какой-то хлам с мусорки. Они же все скидывали за забор, превращая площадку в помойку. Бизнесмен много раз выносил предупреждение, пытался как-то цивилизованно все решить, но разговоры не помогали. В пятницу он в очередной раз предупредил мэрию, полицию и другие службы, что будет устранять проблему на своем участке. Он нанял тяжелую технику и навел порядок, ― рассказал редакции источник, знакомый с ситуацией.

Все действия бизнесмена были в рамках закона. Именно поэтому у полиции нет никаких претензий к трактористу и владельцу территории.

Но акция возымела очень положительный эффект. В тот же день на Хилокском жилмассиве мигранты кинулись самостоятельно разбирать свои картонные киоски и палатки. Торговля в неположенных местах временно остановилась. Многие надеются, что даже когда волна проверок утихнет, нарушители не вернутся в эти места.

Жители МЖК, которые долго терпели блошиный рынок на ГБШ, высказали свои предложения по благоустройству территории.

― Мы очень хотим, чтобы в этом месте сделали сквер. Рядом остановка общественного транспорта и будет удобно, если появится облагороженное место, где можно отдохнуть на скамейке и просто погулять, ― предлагают новосибирцы.

О дальнейших планах владельца земли пока ничего не известно. Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.