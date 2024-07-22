Новосибирцы проголосовали против ограждений вдоль дорог

21 июля завершился опрос о необходимости пешеходных ограждений между дорогой и пешеходным пространством на улицах Новосибирска. Он проходил на портале Госуслуг с 8 июля.

Большинство горожан высказались против металлических конструкций. За этот вариант проголосовали 72,3% новосибирцев (1675 человек). Четверть проголосовавших (582 человека) отметили, что такие конструкции способствуют безопасности.

Почти 70% (1618 человек) проголосовавших отметили, что необходимо убирать все ограждения, в том числе и те, у которых не закончился срок эксплуатации. Чуть больше 16% (379 человек) высказались за сохранение конструкций. Они предлагают демонтировать заборчики лишь по требованию жителей. Еще 13,8% новосибирцев (319 человек) проголосовали за ликвидацию ограждений, у которых истек срок эксплуатации.

«Заборчики» вдоль дорог вызывают много нареканий со стороны горожан. Почти треть опрошенных (29,4% ) считают, что ограждения портят внешний вид города. Чуть меньше (23,3%) отдано за ответ «являются пустой тратой бюджетных средств». Далее идут ответы : «заборчики препятствуют механизированной уборке улиц» (20,3%), «мешают выходу с парковки на тротуар» (15,1%) и «мешают переходить дорогу» (6,6%).

Напомним, в Госстандарт о пешеходном защитном ограждении внесено уточнение о том, что металлическое ограждение можно убрать. если между проезжей частью и тротуаром есть газон шириной более одного метра. В некоторых районах Новосибирска барьеры уже демонтированы. Например, частично «заборчики» убрали на улицах Ватутина, Виктора Шевелёва, Красина.

Ранее мэрия прокомментировала проект создания пешеходной улицы Ленина в Новосибирске.