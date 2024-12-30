Новосибирцы рассказали, какие предновогодние дела их бесят

До Нового года остаются считанные часы и, казалось бы, брызги шампанского, оливье и курица с ананасами, яркие фейерверки, смех и поздравления уже не за горами. Однако не все готовы сесть за праздничный стол в прекрасном настроении. Причина апатии ― предновогодняя суета.

По данным опроса аналитической службы сервиса по поиску работы SuperJob, более половины (53%) горожан испытывают дискомфорт от некоторых предновогодних хлопотов.

По 11% жителей сибирской столицы рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 9% горожан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 8% ответивших.

Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 6%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, — 4%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и прочих.

Для 38% новосибирцев нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете. Они прямо заявляют: «Это самый любимый праздник!»

Мужчин в преддверии Нового года больше всего бесит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

Ранее редакция сообщала о том, во сколько жителям Новосибирска обойдётся попариться перед Новым годом в бане, и в каком районе это можно сделать подешевле.