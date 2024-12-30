Половина погибших в пожарах в 2024 году новосибирцев была в алкогольном опьянении

В уходящем 2024 году на пожарах в Новосибирской области погибли 148 человек. В 54% случаев люди были в состоянии алкогольного опьянения. Печальную статистику предоставили в ГУ МЧС по региону.

— Нет прямой зависимости гибели на пожаре и злоупотребления алкоголем. Но стоит помнить, что в состоянии алкогольного опьянения человек теряет бдительность, плохо контролирует свои действия и в любое время может заснуть. Достаточно несколько вдохов, чтобы человек потерял сознание. Менее чем через три минуты наступает смерть, — отметили в ведомстве.

В МЧС добавили, что злоупотребление алкоголем уменьшает шансы на спасение. Кроме того, в беде могут оказаться не только нетрезвый человек и его домочадцы, но и соседи.

Отметим, за 11 месяцев 2024-го года пожарные выезжали на ложные вызовы больше пяти тысяч раз. Чаще всего балуются дети, говоря, что у них пожар. Однако расчёты все равно выезжают на проверку, чтобы убедиться — горения и задымления нет, а люди находятся в безопасности.

Яркий тому пример — недавняя трагедия, произошедшая в Карасукском районе области. Пожар вспыхнул в частном доме из-за детской шалости. В этот момент малыши 3-х и 4-х лет были одни дома. Сначала начал гореть диван, а потом вспыхнуло и всё остальное. Уже из полыхающего дома малышню вынес сосед, однако, реанимировать их не удалось — оба ребёнка погибли.

Ранее редакция сообщала о пожаре в посёлке Новоселье Купинского района, в котором погибла многодетная мать и четверо детей. Отцу семейства и двоим сыновьям удалось выбраться из охваченного огнём дома.