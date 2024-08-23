В Новосибирске предложили создать региональный реестр стартапов

На встрече резидентов Академпарка с министром цифрового развития и связи Новосибирской области Сергеем Цукарем предприниматели предложили создать региональный реестр стартапов.

— Единый реестр стартапов помог бы начинающим технологическим предпринимателям получить доступ к региональным и федеральным мерам поддержки, например, налоговым преференциям, а также повысить лояльность со стороны индустриалов — компании лучше бы шли на контакт со стартапами прошедшими экспертный фильтр, — пояснила Саша Шабалинская, руководитель группы развития экосистемы и партнерских связей Фонда «Технопарк Академгородка».

По ее словам, реестр также даст возможность выстроить систему заказов внутри области.

— Реестр мог бы стать основанием для поддержки организаций, приобретающих ИТ-решения и продукты у местных компаний, — уверена Шабалинская.

Иван Персидский, технологический предприниматель, основатель и директор «Тесла Тек» поднял еще одну проблему. По его словам, сейчас невозможно бесшовно разделить приборостроительный сектор и чистое IT. Приборостроительные компании, так же как и софтверные, создают огромное количество программных технических решений. Более того, софтверные решения в принципе не могут работать без аппаратных средств.

— В настоящее время компании в области электроники поддерживаются по линии Минпромторга и не могут претендовать на меры поддержки Минцифры Новосибирской области, например, на IT-аккредитацию. При этом также возникает бессмысленное деление рынков, которые, по сути своей, очень сильно походят друг на друга и не могут друг без друга существовать, — заявил Персидский.

Виктор Бак, управляющий партнер и директор стартапа «М+1», председатель экспертного совета бизнес-инкубатора Академпарка секции приборостроения предложила рассмотреть инструменты для поддержки пилотирования разработок стартапов на территории региона. По ее словам, финансировать необходимо как сами стартапы, так и компании, и госкорпорации, которые заказывают разработку.

— Для этого нужно предусмотреть критерии успешности для пилота и критерии отбора стартапов, например, регистрация на территории области, включение в реестр стартапов, определенный порог выручки, инновационность и другие, — говорит Бак. — Для стартапов это будет полезно в качестве кейсов в коммерческих и маркетинговых целях, а для компаний, которые проведут на своей территории пилоты или даже внедрят разработку — это тоже будет существенный плюс, если государство поможет компенсировать часть расходов на приобретение решений, может в качестве налоговых вычетов или субсидий и грантов.

Глава Минцифры Сергей Цукарь обещал проработать предложения стартапов.

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