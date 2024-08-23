Замглавы Бердска оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан

Заместитель главы администрации Бердска был привлечён к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.

– Поступившее в администрацию обращение депутата Совета депутатов города Бердска рассмотрено с существенным нарушением срока, установленного законом (более 3-х месяцев), – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд назначил замглавы штраф в размере 5 тысяч рублей.

С начала 2024 года прокурор города привлёк к административной ответственности трёх должностных лиц (руководителей администрации и учреждений города): они также нарушили порядок рассмотрения обращений граждан. Им были назначены штрафы на общую сумму 15 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует от мэрии Новосибирска обеспечить подвоз школьников.