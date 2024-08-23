Замглавы Бердска оштрафован за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан

Заместитель главы администрации Бердска был привлечён к ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан.
– Поступившее в администрацию обращение депутата Совета депутатов города Бердска рассмотрено с существенным нарушением срока, установленного законом (более 3-х месяцев), – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Суд назначил замглавы штраф в размере 5 тысяч рублей.
С начала 2024 года прокурор города привлёк к административной ответственности трёх должностных лиц (руководителей администрации и учреждений города): они также нарушили порядок рассмотрения обращений граждан. Им были назначены штрафы на общую сумму 15 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует от мэрии Новосибирска обеспечить подвоз школьников.
Источник фото: Прокуратура по Новосибирской области
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