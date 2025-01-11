Новосибирцы рассказали о бесполезных покупках в 2024 году

Жители Новосибирска стали более осознанно подходить к тратам: 44% опрошенных не совершали бесполезных покупок в 2024 году.

В исследовании, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, 4 из 10 человек всё же не смогли устоять перед соблазном шопинга.

8% опрошенных считают, что их бесполезными покупками были разнообразные устройства и гаджеты, такие как вентиляторы для компьютеров, аккумуляторы для смартфонов, колонки, микрофоны и модемы.

Примерно столько же людей выражают недовольство по поводу приобретённой одежды и обуви: «Купил кроссовки для бега, но бегать так и не начал», «Купила брюки на размер меньше, рассчитывая похудеть».

4% респондентов сожалеют о покупке продуктов питания, преимущественно калорийных, а также бытовой техники, включая вафельницы, тостеры, фритюрницы, ирригаторы и массажеры.

3% опрошенных назвали бесполезной покупку автомобиля: «Купил новую машину, а мог бы ездить на старой».

Среди других неудачных приобретений были названы алкоголь, товары для детей, игрушки для домашних животных, посуда, косметика, украшения и предметы мебели (эти категории назвали по 1% опрошенных).

Мужчины чаще называли бесполезными разнообразные гаджеты, в то время как женщины — одежду и обувь.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев треть доходов тратит на еду. При этом жители региона до минимума сократили расходы на досуг и образование.