Большинство новосибирцев треть доходов тратит на еду

Новосибирцы стараются контролировать финансовый поток своей семьи. Однако, в большинстве регионов Сибири семейные пары не привыкли рассчитывать свои доходы и расходы. Так, в Новосибирской области ведут свой бюджет 64 % семей, тогда как в Омской области всего 31%. Такими данными поделились аналитики Страхового Дома ВСК.

Не уделяют должного внимания финансам в основном люди в возрасте 35-44 лет. И именно эта возрастная категория чаще всего практикует общий семейный бюджет. Интересно, что в Новосибирской области за расходами чаще следит супруг (43% против 15% в среднем по стране).

Основной статьей расходов новосибирцев остается еда, чуть меньше — медицина и одежда. А вот, расходы на образование с начала года сократились на 10 п.п. Если обратиться к цифрам, то 67% новосибирцев тратят на еду минимум 30% семейного бюджета. При этом, в среднем по России этот показатель равен 38 %, а в начале года большая часть респондентов фиксировала траты в данной категории в размере 21-30% от бюджета.

Покупка лекарств и затраты на медицинскую помощь у 39% опрошенных отнимает еще 6-10% бюджета. На одежду, как и на коммунальные платежи, тратят примерно столько же. А вот в развлечениях новосибирцы стараются себе отказывать — всего 2% бюджета уходит на походы в кафе и прочий досуг. Зато жители региона стараются откладывать на так называемый «черный день», так набивает копилку почти каждый пятый.

Самыми же редкими статьями расходов стала аренда жилья и образование. Почти 40% новосибирцев совсем не тратят семейный бюджет на учебу, а для 76% нет необходимости снимать квартиру.

Напомним, в октябре инфляцию в Сибири разогнали рост цен на аренду квартир и продукты. В продовольственном сегменте в лидерах роста масло и морепродукты.

Ранее редакция рассказывала о том, что смертность в Новосибирской области в полтора раза превысила рождаемость.