Снегопад с метелями накроет Новосибирск в выходные

Снегопадами и метелями встретила погода в начавшиеся выходные жителей Новосибирска. По данным синоптиков, вьюжность останется в регионе на несколько дней.

В субботу в сибирской столице будет облачно с прояснениями. Выпавший ночью снег закружившая город метель останутся в городе на весь день. На дорогах местами снежные заносы и гололедица. Температура воздуха ночью составит от -7 до -5, днём столбики термометра поднимутся до -3…-5 градусов. Ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью 8-13 м/с, при порывах до 18 м/с.

В воскресенье, 12 января, капризная погода слегка сбавит обороты. В городе сохранится облачность, однако, снег будет не столь интенсивным. Снежные заносы на дорогах и гололедица останется. Ночью в Новосибирске ожидается -8…-10 градусов. Днём температура воздуха поднимется до -6…-8.

В связи с увеличивающимся в выходные дни трафиком на загородных трассах, а также неблагоприятными погодными условиями, провоцирующими аварии на дорогах, в региональном МЧС просят новосибирцев быть максимально внимательными и осторожными.

— Главная причина аварий на дорогах остаётся неизменной — нарушение правил дорожного движения. Основными факторами ДТП могут стать гололедица, снежные заносы, а также плохая видимость в период осадков и в тёмное время суток. В плохую погоду от дальних поездок лучше отказаться. Если вы всё же сели за руль — соблюдайте скоростной режим, не делай резких манёвров. Так же обязательно иметь в автомобиле аптечку и огнетушитель, — рекомендуют новосибирские спасатели.

11 января в народном календаре называют Страшным днём. Такое название появилось потому, что в этот вечер особенно неистовствовала нечистая сила. Чтобы уберечься от её проделок, принято было совершать определённые обряды. С Красной горки приносили колья, оставленные там днём раньше, и складывали их во дворе. Старики натрясали сверху соломы из своих постелей. Знахарка приносила угли из печи и разжигала костёр. Считалось, что в огне должны сгореть все болезни и беды.

В Страшный день наши предки соблюдали некоторые запреты:

— В этот день нельзя откладывать ремонт отопительных систем или печи, игнорируя мелкие неисправности. — Начинать сложные или дальние путешествия без острой необходимости, учитывая риск сильных морозов и перемётов. — Тратить дрова или топливо бездумно, забывая, что зима ещё длится и впереди могут быть новые похолодания. — Пренебрегать здоровьем близких, списывая признаки недомогания на «обычный зимний упадок сил». — Устраивать громкие ссоры и конфликты: верили, что в морозы негативная атмосфера в доме только усиливается и плохо влияет на благополучие.

Также на Руси в этот день наблюдали за погодой, чтобы заранее подготовиться к «сюрпризам» зимы.

— Ясное морозное утро указывает на продолжительные и стабильные холода без резких перепадов. — Снег, падающий мелкими хлопьями, намекает на спокойное развитие зимы, без сильных метелей. — Сильный ветер предупреждает о риске завалов на дорогах, частых переменах температуры и внезапных метелях. — Изморозь на деревьях или туман возле земли говорит о высокой влажности и вероятном обильном снегопаде. — Если к вечеру проясняется, ждите ровные и умеренно холодные дни, позволяющие уверенно планировать хозяйственные дела.

Именины 11 января отмечают: Агриппина, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Евфросиния, Иван, Лаврентий, Марк, Маркел, Матрона, Наталия, Феодосий.