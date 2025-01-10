Звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев

Улица Ленина, ставшая пешеходной на время новогодних каникул, притягивает своим праздничным убранством, не только местных жителей и туристов, но и тех, кто решил на них подзаработать.

— Много красивых локаций, везде фотографировались. Порой были даже очереди, например, около машин с подарками. Очень порадовали уличные музыканты, это круто и как-то по-летнему. Но очень уж напрягли аниматоры в костюмах зебры и жирафа. Они прям приставали, зазывая к себе на платное фото, — поделилась с VN.ru Ксения Стрельцова.

Поддержали Ксению и другие новосибирцы, посчитавшие появление костюмированных персонажей на празднично украшенной улице не иначе как разводом на деньги, ведь за одно фото они просили не менее 500 рублей.

— Зебра и жираф кочуют от нового ЛДС до площади Ленина. Зебра сняла маску, и я увидел татуированное лицо. Так что желания подходить, а тем более фотаться, не возникло, — поделился Григорий Зенин.

При этом на письменное обращение редакции в Городскую дирекцию творческих программ по поводу зверей-вымогателей ответили, что в их обязанности не входит «отслеживание правопорядка и определение того, кто может гулять на улице Ленина».

— Работа Городской дирекции творческих программ на улице Ленина заключается в новогоднем оформлении и украшении пешеходного пространства. Конечно, нас огорчает, что гостям улицы портят прогулки другие посетители, навязывая платные услуги. Но это ответственность каждого пешехода. Если не идти на поводу у переодетых кукол, им нечего будет делать на улице Ленина, — указано в комментарии, поступившем в редакцию.

Ранее редакция сообщала о том, что улица Ленина будет пешеходной до 10 февраля 2025 года.