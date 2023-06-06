В мэрии показали ход демонтажных работ в Первомайском сквере

Ход выполнения демонтажных работ на территории Первомайского сквера показали в Телеграмм-канале Управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска. Демонтаж завершится 25 июня.

Ранее сообщалось, о начале установки строительного ограждения по периметру сквера для проведения работ по благоустройству. В течение месяца проведут разборку тротуаров и дорожек, асфальтобетонных покрытий тротуаров, бортовых камней, подпорной стенки, а также демонтаж вазонов, малых архитектурных форм, светильников, указателей, скульптур, за исключением мемориальной доски «Герои Советского Союза Центрального района города Новосибирска» и скульптурной композиции «2000-летие Рождества Христова».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планируют отремонтировать поликлинику №1 за один миллион рублей.