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Новосибирцы разработали браслет для измерения уровня стресса

  • 01/08/2024, 16:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы разработали браслет для измерения уровня стресса
Технология может быть использована для помощи детям и взрослым с аутизмом, а также HR-отделами компаний для работы с персоналом.

На форуме «Технопром» в рамках XVIII Сибирской венчурной ярмарки новосибирская компания ООО «СЭЙВ ТЕХНОЛОГИИ» представит разработку — браслет для мониторинга стресса.

Генеральный директор компании Анна Котлова пояснила, что сейчас инноваторы производят браслеты с двумя основными датчиками: фотоплетизмограммой, измеряющей наполнение сосудов кровью, и датчиком кожной проводимости, который определяет изменения в сопротивлении кожи, отражая эмоциональное состояние.

— Устройство также позволяет отделить физическую активность от психоэмоциональной, что помогает точно рассчитать стресс-индекс. Этот показатель, был разработан ученым, основателем космической кардиологии Александром Боевским, — рассказала Котлова в ходе пресс-тура.
Технология также может применяться для помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра. В перспективе планируется расширение применения устройств на аудиторию с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Кроме того, по словам Анны Котловой, разработкой компании заинтересовались психологи, а в перспективе ее могут взять на вооружение HR-отделы компаний для работы с персоналом.

По данным Seldon.Basis,  ООО «СЭЙВ ТЕХНОЛОГИИ» создано в 2022 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредителями компании являются Анна Котлова (57.5%) и ООО «Империус Групп» (42.5%). Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие. Выручка компании в 2023 году составила 780 тысяч рублей, чистая прибыль – 4 тысячи рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что дети и их родители стали чаще звонить психологам из-за экзаменов в Новосибирске.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского областного инновационного фонда.

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Рубрики : Общество Инновации Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : носимые устройства инновации измерение стресса


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