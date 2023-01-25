Новосибирцы разработали ультразвуковой комплекс для лечения онкологии

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» завершил технические испытания HIFU-комплекса «ДИАТЕР-М» для диагностики и лечения опухолей. Производство планируют запустить в 2024 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха. В телеграм-канале правительства Новосибирской области уточнили, что это первый отечественный ультразвуковой комплекс для лечения онкологии.

Проект ведут «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ) холдинга «Швабе» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ). По словам исполнительного директора госкорпорации Олега Евтушенко, основное преимущество метода в том, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов. «ДИАТЕР-М» воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли при помощи ультразвука.

Новосибирские компании разворачивают выпуск оборудования для лучевой терапии В ближайшее время планируем завершить регистрацию устройства в Росздравнадзоре и начать практическое использование HIFU-комплекса в российских клиниках. Запуск разработки в серию намечен на 2024 год. Применяться «ДИАТЕР-М» будет преимущественно в хирургических отделениях и онкоцентрах, — приводятся его слова в сообщении.

HIFU-терапия — это неинвазивное лечение с использованием сфокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности.

— Этот метод во всем мире считается одним из самых безопасных и действенных способов борьбы с онкологическими заболеваниями, — пояснили в Ростехе.

Вчера «Новосибирский приборостроительный завод» посетил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. По сообщению Сибирского окружного информационного центра, речь шла о важности импортозамещения в производстве продукции оборонного и гражданского назначения. АО «Новосибирский приборостроительный завод» — один из крупнейших производителей стрелковой и наблюдательной оптики в России. Предприятие обладает полным производственным циклом, включая испытания всей продукции в собственном контрольно-испытательном центре. Основными видами выпускаемой продукции являются оптические и оптико-электронные прицелы различного назначения, наблюдательные приборы, лазерные дальномеры, оптико-механические приборы для высокоточного измерения в промышленности. Предприятие входит в холдинговую структуру АО «Швабе» в составе государственной корпорации «Ростех»

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