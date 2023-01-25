Информацию о второй волне мобилизации Кремль назвал недостоверной

Представитель Кремля, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что президент Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тысяч человек, назвал это слухами, передает ТАСС.

Напомним, что частичная мобилизация в стране началась 21 сентября. О ее завершении 28 октября 2022 года сообщил Глава Минобороны Сергей Шойгу, а потом и сам Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России, заявив, что «она завершена, точка поставлена».

По словам главы государства, во второй волне мобилизации нет необходимости, в связи с тем, что из 300 тыс. уже мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне спецоперации, а остальные пребывают в резервном составе.

Ранее редакция сообщала, что Указ Владимира Путина о частичной мобилизации все еще в силе. Подтверждающие это документы были опубликованы псковским отделением партии «Яблоко» и депутатом Заксобрания Карелии Эмилией Слабуновой.

Фото с сайта Кремля