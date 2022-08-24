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Новосибирские компании разворачивают выпуск оборудования для лучевой терапии

  • 24/08/2022, 16:05
Автор:
лучевая терапия
В 2023 году они планируют запустить промышленное производство трех аппаратов.

— Новосибирские компании «Сибмер» и «Радиационная техника» разработали программу импортозамещения в области лучевой терапии для лечения онкозаболеваний. Мы создаем всю линейку этого оборудования. Такая деятельность требует значительных разработок в научно-исследовательской и опытно-конструкторской сфере. Планируем выполнять их совместно с Новосибирским государственным университетом, Южно-Уральским государственным медицинским университетом, Институтом ядерной физики СО РАН, Томским национальным исследовательским медицинским центром и Национальным медицинским исследовательским центром им. ак. Е.Н. Мешалкина, — сообщил в кулуарах форума «Технопром» директор, кандидат физико-математических наук ООО «Сибмер» Сергей Кошечкин.

В разговоре с корреспондентом Infopro54 он пояснил, что у компании много интересных разработок. К примеру, сейчас она подала документы для получения регистрационного удостоверения и проведения клинический испытаний на аппарат для брахитерапии.

— Думаю, что аппарат будет готов к клиническим испытаниям к концу 2022 года. На его промышленное производство мы планируем выйти в 2023 году, — уточнил он.

Кроме того, совместно с индийскими партнерами — компанией «Панасеа» (Panacea Medical Technologies) — «Сибмер» планирует локализовать в России более чем на 50% производство еще двух аппаратов. Соглашение о сотрудничестве партнеры подписали сегодня в рамках форума «Технопром».

— Первый — гамма-аппарат на основе кобальта-60 с высокотехнологической системой коллимации пучка Bhabhatron-II. Второй — ускоритель заряженных частиц «Сидарт». Это очень современные продукты, которые не уступают иностранным аналогам фирм Varian и Elekta, которые сегодня заняли в России 100% рынка эксплуатируемых ускорителей, — поясняет Сергей Кошечкин. — На промышленное производство этого оборудования мы также планируем выйти в 2023 году. Стоимость его жизненного цикла будет в разы дешевле зарубежных аналогов.

Напомним, в апреле Росздравнадзор выдал регистрационное удостоверение компании ООО «Радиационная техника» на производство гамма-терапевтического аппарата Bhabhatron-II, который разработан на базе аппарата индийской компанией.

По словам Сергея Кошечкина, конструкторское подразделение компании расположено в Екатеринбурге, а производство части медицинских аппаратов «Сибмер» планирует разместить в Новосибирске. Объем выпуска собеседник редакции не назвал, отметив, что все будет зависеть от спроса и государственных мер поддержки на закупку медучреждениями этого оборудования.

— В частности, речь идет о заключении офсетных контрактов, так как наша продукция полностью соответствует предъявляемым ими требованиям. Также возможно заключение контрактов жизненного цикла, что будет стимулом для спроса на российскую продукцию,  — уверен собеседник редакции.

По его словам, на сегодняшний день в стране не хватает около 40% аппаратов для лучевой терапии. При наличии спроса «Сибмер» сможет быстро увеличить объемы производства. В перспективе оборудование может поставляться и на экспорт.

Кошечкин выделил еще одну проблему, с которой сегодня столкнулись многие отечественные компании. «Сибмер» готов производить универсальные комплектующие для импортных аппаратов, например контейнеры для перевозки источников радиоактивного излучения, сами источники, лечебные наконечники и т.д., но российское законодательство запрещает использовать неродные для аппаратов запчасти.

— Необходимо срочно разработать механизм внесения изменений в эксплуатационную документацию производителей из недружественных России стран, даже без их согласия. Это актуально не только для медицинского, но и всех сегментов рынка. Отечественные компании вполне могли бы производить необходимые для большей части импортного оборудования комплектующие, но этот процесс нужно регламентировать. В этом случае мы закроем проблему с поставками запчастей и техобслуживанием от зарубежных производителей, — подчеркнул глава компании «Сибмер».

По словам Сергея Кошечкина, еще одним направлением сотрудничества с университетами станет подготовка кадров.

— В медучреждениях сейчас очень большая нехватка профессионалов в части медицинской физики, подготовки плана лечения и т.д. для работы на аппаратах лучевой терапии, — отметил он.

Ректор НГУ Михаил Федорук в ходе подписания соглашения с компаниями напомнил, что в университете создана кафедра физики ускорителей. Он также отметил, что вузу сотрудничество с «Сибмером» интересно тем, что стороны смогут совместно искать и отрабатывать новые методы лечения опасных заболеваний.

 

Ранее редакция рассказывала, что в новом детском корпусе Новосибирской областной больницы планируют создать онкоотделение с лучевой терапией.

Фото пресс-центра ТАСС

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Рубрики : Бизнес Промышленность Медицина Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : производство медицинского оборудования Лучевая терапия инновации


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