Хакасским бизнесменам насчитали доплату в бюджет по налогам на 5,5 млрд рублей

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС подсчитала, что за первые три квартала 2022 года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российскому бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд руб. налоговых платежей и штрафов. Годом ранее за аналогичный период размер доначислений был в 2,2 раза меньше. Налоговики участили выездные проверки, кроме того, выросла средняя сумма назначенных платежей.

Дополнительные начисления платежей (включая налоговые санкции и пени) в Сибири в 2022 году: Республика Алтай – 396 млн. рублей, Республика Тыва — 490,8 млн. рублей, Республика Хакасия — 5,5 млрд. рублей, Алтайский край — 3,4 млрд. рублей, Красноярский край — 3,9 млрд. рублей, Иркутская область — 3,2 млрд. рублей, Кемеровская область — 4,3 млрд. рублей, Новосибирская область — 5,1 млрд. рублей, Омская область — 4,2 млрд. рублей, Томская область — 2,2 млрд. рублей.

— Размер доначислений зависит от налоговой базы. Поэтому по мере роста налоговых сборов в постковидный период закономерно увеличивался и размер недоимки. Росту доначислений способствовали участившиеся выездные налоговые проверки — их количество возросло в 1,5 раза, до 8 тыс. визитов. Средняя сумма доначисления по итогам выездных проверок также выросла — в 1,6 раза, с 40,9 млн руб. до 66,6 млн руб. В итоге доля доначислений в общих налоговых сборах возросла до 2,5% против 1,3% годом ранее, — отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

Ранее редакция сообщала о том, что «ПроГород» анонсировал новые девелоперские проекты на Кузбассе.