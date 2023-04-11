Жилой комплекс «Новый парк» — территория комфорта и безопасности

Мало кто хочет жить в «каменных джунглях», ведь работоспособность, самочувствие и настроение напрямую зависят от того, как живет человек, чем он дышит. Уникальная концепция микрорайона «Новый парк» создается на принципах единения с природой с применением современных разработок в ландшафтном дизайне.

Двор-парк — изюминка проекта

Стартовали продажи во второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новый парк» от ГК «Первый строительный фонд», который расположен на улице Шевченко в городе Обь. Проект состоит из двух 16-ти этажных домов. Первый дом «Нового парка» сдан досрочно, его современный яркий фасад виден издалека.

Изюминкой нового микрорайона является комфортная жилая среда и нестандартные креативные решения в обустройстве территории. Главная идея комплекса заложена в названии: здесь будет создан парк с индивидуальным дизайн-проектом по озеленению. У каждого дома появится свой уникальный внутренний двор с детскими площадками и парковыми мини-зонами. В нем можно будет прогуляться по мощеным дорожкам среди деревьев, посидеть на скамейках и насладиться атмосферой уюта и комфорта, что дает его будущим жителям массу преимуществ.

Малые архитектурные формы, созданные с помощью геопластики, будут соседствовать с ровными газонами и дорожками для пешеходов и велосипедистов. Благодаря продуманному сочетанию хвойных, лиственных деревьев, кустарников, цветов и трав облик двора станет преображаться каждый сезон, создавая уютные пространства для прогулок и отдыха рядом с домом. Здесь можно забыть о пробках и пыли — они останутся в каком-то другом мире, далеко отсюда.

Индивидуальный дизайн-проект и эргономичные квартиры

Каждый дом микрорайона «Новый парк» имеет свой дизайн-проект — от фасада до интерьеров, они удачно вписываются в общую картину города. Приемы, использованные при проектировании, родственны, но придают зданиям свою индивидуальность и особенность. У каждой из новостроек свое лицо, цветовой код и настроение. Яркие краски, используемые в отделке фасадов, позволяют разбавить монотонность серых пейзажей и устранить дефицит нехватки цвета в окружающей среде.

Квартирография проекта предусмотрена на все случаи и сценарии жизни: от компактных студий для студентов до уютных трехкомнатных квартир для больших семей. Во всех квартирах потолки высотой 2,7 метра, а также панорамные окна, которые обеспечивают оптимальный уровень естественного освещения. В помещении достаточно воздуха, создается ощущение легкости и простора. Кроме того, высокие потолки открывают новому владельцу множество вариантов для зонирования пространства и оформления интерьера.

Входные группы и места общественного пользования в домах тоже современные, стильные и выполнены с индивидуальным дизайном.

Продуманное до мелочей благоустройство

Благоустройство комплекса продумано до мелочей. Дворовая территория с современными, а главное — безопасными детскими и спортивными площадками — еще одно преимущество жилого комплекса «Новый парк». Здесь предусмотрены детские игровые площадки для малышей, зоны для спорта и активного отдыха для детей постарше и подростков, а также места для отдыха в парке. Во дворе можно провести время с друзьями, семьей или отдохнуть наедине с любимой книгой.

Концепция «двор без машин» позволяет чувствовать комфорт и уверенность передвижения из-за отсутствия автомобильного транспорта. Именно это решение применено в данном проекте. Дети могут свободно передвигаться по территории без сопровождения, а родители — не беспокоиться за их безопасность.

Жилой комплекс «Новый парк» — отличный вариант для семей с детьми. Вся необходимая бытовая и социальная инфраструктура находится внутри квартала, в стороне от оживленных дорог. Школа, детский сад, поликлиника, аптеки, продуктовые магазины, а также действующие спортивные секции и кружки — все это в шаговой доступности от микрорайона. Рядом — остановка общественного транспорта, откуда можно доехать до любого района Новосибирска. Это важные составляющие комфортного проживания в новом микрорайоне.

Комфортной является и покупка квартиры в ЖК «Новый парк»: до конца апреля застройщик дарит покупателям любой квартиры скидку 5000 рублей с квадратного метра.

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