Рекламодателям

Жилой комплекс «Новый парк» — территория комфорта и безопасности

  • 11/04/2023, 16:18
новостройки в Новосибирске
Новый микрорайон в городе Обь интересен не только качеством квартир, но и креативным зеленым пространством.

Мало кто хочет жить в «каменных джунглях», ведь работоспособность, самочувствие и настроение напрямую зависят от того, как живет человек, чем он дышит. Уникальная концепция микрорайона «Новый парк» создается на принципах единения с природой с применением современных разработок в ландшафтном дизайне.

Двор-парк — изюминка проекта

новостройки в Новосибирске

Стартовали продажи во второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Новый парк» от ГК «Первый строительный фонд», который расположен на улице Шевченко в городе Обь. Проект состоит из двух 16-ти этажных домов. Первый дом «Нового парка» сдан досрочно, его современный яркий фасад виден издалека.

Изюминкой нового микрорайона является комфортная жилая среда и нестандартные креативные решения в обустройстве территории. Главная идея комплекса заложена в названии: здесь будет создан парк с индивидуальным дизайн-проектом по озеленению. У каждого дома появится свой уникальный внутренний двор с детскими площадками и парковыми мини-зонами. В нем можно будет прогуляться по мощеным дорожкам среди деревьев, посидеть на скамейках и насладиться атмосферой уюта и комфорта, что дает его будущим жителям массу преимуществ.

Малые архитектурные формы, созданные с помощью геопластики, будут соседствовать с ровными газонами и дорожками для пешеходов и велосипедистов. Благодаря продуманному сочетанию хвойных, лиственных деревьев, кустарников, цветов и трав облик двора станет преображаться каждый сезон, создавая уютные пространства для прогулок и отдыха рядом с домом. Здесь можно забыть о пробках и пыли — они останутся в каком-то другом мире, далеко отсюда.

Индивидуальный дизайн-проект и эргономичные квартиры

новостройки в Новосибирске

Каждый дом микрорайона «Новый парк» имеет свой дизайн-проект — от фасада до интерьеров, они удачно вписываются в общую картину города.  Приемы, использованные при проектировании, родственны, но придают зданиям свою индивидуальность и особенность. У каждой из новостроек свое лицо, цветовой код и настроение. Яркие краски, используемые в отделке фасадов, позволяют разбавить монотонность серых пейзажей и устранить дефицит нехватки цвета в окружающей среде.

Квартирография проекта предусмотрена на все случаи и сценарии жизни: от компактных студий для студентов до уютных трехкомнатных квартир для больших семей. Во всех квартирах потолки высотой 2,7 метра, а также панорамные окна, которые обеспечивают оптимальный уровень естественного освещения. В помещении достаточно воздуха, создается ощущение легкости и простора. Кроме того, высокие потолки открывают новому владельцу множество вариантов для зонирования пространства и оформления интерьера.

Входные группы и места общественного пользования в домах тоже современные, стильные и выполнены с индивидуальным дизайном.

Продуманное до мелочей благоустройство

новостройки в Новосибирске

Благоустройство комплекса продумано до мелочей. Дворовая территория с современными, а главное — безопасными детскими и спортивными площадками — еще одно преимущество жилого комплекса «Новый парк». Здесь предусмотрены детские игровые площадки для малышей, зоны для спорта и активного отдыха для детей постарше и подростков, а также места для отдыха в парке. Во дворе можно провести время с друзьями, семьей или отдохнуть наедине с любимой книгой.

Концепция «двор без машин» позволяет чувствовать комфорт и уверенность передвижения из-за отсутствия автомобильного транспорта. Именно это решение применено в данном проекте. Дети могут свободно передвигаться по территории без сопровождения, а родители — не беспокоиться за их безопасность.

Жилой комплекс «Новый парк» — отличный вариант для семей с детьми. Вся необходимая бытовая и социальная инфраструктура находится внутри квартала, в стороне от оживленных дорог. Школа, детский сад, поликлиника, аптеки, продуктовые магазины, а также действующие спортивные секции и кружки — все это в шаговой доступности от микрорайона. Рядом — остановка общественного транспорта, откуда можно доехать до любого района Новосибирска. Это важные составляющие комфортного проживания в новом микрорайоне.

Комфортной является и покупка квартиры в ЖК «Новый парк»: до конца апреля застройщик дарит покупателям любой квартиры скидку 5000 рублей с квадратного метра.

ЖК Новый парк

Выбрать квартиру 

Застройщик ООО «Стройком. Специализированный застройщик»
Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Рекламодатель ООО «Стройком. Специализированный Застройщик»

512

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


Спецоперация на Украине

В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Экс-министр финансов наладил печной бизнес в Новосибирской области
3/04/23 14:08
вымогательство взятки у чиновника

Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

Несмотря на обвинительный приговор, пребывать в местах не столь отдалённых осужденному не придётся.
Читать статью >>
общественные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска

Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

Голосов «против» практически не было.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

Новосибирская область заняла пятое место в России по количеству выведенных на рынок в марте новостроек

По площади новых объектов — десятое место.
Читать статью >>
Борьба с пылью в Новосибирске

На борьбу с пылью в Новосибирске будет брошена вся новая техника

Ежедневно с улиц города вывозится до 100 тон смёта и грязи.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Попантонопуло, руководитель Центра цифровой трансформации Новосибирской области, эксперт ОНФ

Евгений Попантонопуло: Рынок информационной безопасности России оказался наиболее подготовленным к импортозамещению

Все мозги, криптография, механизмы защиты информации всегда были отечественной разработкой.
Все материалы
Лента новостей

Суд вынес наказание новосибирцу за то, что он вымогал у чиновника деньги и коньяк

11/04/2023, 18:41

Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска прошли без широкого присутствия общественности

11/04/2023, 18:32

Компания «Ирмаш» получит заем от Фонда развития промышленности Иркутской области

11/04/2023, 17:51

СГК вложит в ремонт теплокамер в Новосибирске 105 млн рублей

11/04/2023, 17:48
Популярное

В Госдуме предложили наказывать любителей подавать жалобы в госорганы

11/04/2023, 09:47

Какие ошибки при написании тотального диктанта популярны в этом году

10/04/2023, 17:33

Что такое сезонная аллергия и как ее избежать

10/04/2023, 16:00
Новости компаний

Истории успеха молодых сибиряков в юбилейной номинации «Молодая Сибирь» главного журналистского соревнования – конкурса «Сибирь.ПРО»

11/04/2023, 10:47

Женщины стали чаще оформлять ипотеку

11/04/2023, 10:44

Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

11/04/2023, 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска