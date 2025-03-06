Новосибирский общественник прокомментировал ситуацию на Хилокском рынке

В Новосибирске торговцы Хилокского рынка продолжают работу. При этом уехала на другую площадку лишь малая часть машин.

По словам общественника и председателя Центра правовых инициатив потребителей Михаила Михайлова, народ (местные жители) пока поверить не может, что произошел отток фур.

— Надеемся, что вся торговля переберётся на новое место. Как я понимаю, сразу всё перевезти невозможно. Сейчас межсезонье, и активный заезд торговцев не начался. Скорее всего, уехавшие будут готовить площадку. Новые продавцы уже будут заходить туда. Возможно, те, которые остались на рынке, пока еще не отторговались. Раз уж открыли кузов, не будут же они ее обратно затаскивать, — отметил общественник корреспонденту Infopro54.

Ранее общественник рассказал, что в Новосибирской области наблюдается смещение центра оптовой торговли плодоовощной продукции: с Хилокского рынка на оптовую площадку ООО «Азия-Сибирь» у поселка Крупской. Несколько дней подряд местные жители фиксируют отток фур с Хилокского и появление их в новом оптовом центре.

Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии опровергли закрытие Хилокского рынка в Новосибирске. До этого продавцы рассказывали, якобы, о получении уведомлений об остановке торговли с 17 февраля.