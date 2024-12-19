Владелец новосибирского ломбарда должен детям более полумиллиона рублей

В Новосибирске разыскивают 37-летнего Парвиза Хасанова, который уже более года не выплачивает алименты троим сыновьям от разных браков и бывшей супруге. Мужчина владеет ломбардом, но скрывает свои доходы. Он объявлен в розыск.
В пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сообщили, что Хасанов имеет несколько долгов. Его 10-летнему сыну он должен 64 тысячи рублей, четырёхлетнему сыну от второго брака — 440 тысяч рублей, а третьему сыну — 90 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал мужчину выплачивать алименты бывшей жене, долг перед ней составляет 140 тысяч рублей. Общая сумма задолженности Хасанова составляет 734 тысячи рублей.
— С августа 2024 года мужчина скрывается от судебных приставов и находится в исполнительном розыске. Должника ранее привлекали к административной ответственности. Наказание он отбыл — 40 часов занимался благоустройством в районной администрации, — говорится в сообщении регионального ФССП.
Предположительно, должник проживает в Новосибирске по адресу Бориса Богаткова, в гражданском браке с женщиной, с которой у них есть совместные дети. Однако женщина утверждает, что Хасанов не живёт с ними.
Хасанов является владельцем ломбарда. По данным судебных приставов, он скрывает свои доходы от этой деятельности, а сотрудники ломбарда не знают о местонахождении своего начальника. Кроме того, должник зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги ассенизатора. Однако, как отмечают в ГУ ФССП, оплата за его услуги осуществляется наличными.
— Все имущество: спецтехника, грузовые автомобили зарегистрированы на третьих лиц, — говорят в пресс-службе.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приставы приостановили деятельность коллекторского агентства. Сотрудник компании допустил нарушения в работе по возврату просроченной задолженности.
Источник фото: ГУ ФССП по Новосибинрской области
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