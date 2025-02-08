Новосибирцы смогут получить миллион рублей налогового вычета за ипотеку

С начала 2025 года в России действует новая прогрессивная шкала налогообложения. По вступившим в силу нормам люди с зарплатой свыше 250 тысяч рублей вправе оформить до 1,1 млн рублей налогового вычета за ипотеку. Дело в том, что теперь вычет рассчитывается по ставке, исходя из уплаченного налога, а не фиксированных 13%. Об этом рассказали «РИА Новости», сославшись на главу комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова.

Напомним, по новой прогрессивной шкале НДФЛ рассчитывается по следующим ставкам: 13% — с доходов до 2,4 миллионов рублей в год или до 200 тысяч рублей в месяц; 15% — с доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год или от 200 до 416,7 тысяч рублей в месяц; 18% — с доходов от 5 до 20 миллионов рублей в год или от 416,7 тысяч рублей до 1,67 миллиона рублей в месяц; 20% — с доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год или от 1,67 до 4,17 миллионов рублей в месяц; 22% — с доходов свыше 50 миллионов рублей в год или 4,17 миллиона рублей в месяц.

Самым популярным у жителей Новосибирской области традиционно является имущественный налоговый вычет, связанный с приобретением жилья. В 2023 году право на его получение заявили 329,3 тысячи человек. Это на 11,2 тысячи человек больше, чем в 2022 году. Имущественный вычет заявила 201 тысяча человек на сумму 78,8 млрд рублей (в среднем 392 тысячи рублей на одного человека). Всего в 2023 году сумма заявленных налоговых вычетов в регионе составила 90,8 млрд рублей (в 2022 – 86 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала о том что, с 1 января 2025 года налог 13% будет взиматься с тех, кто зарабатывает до 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 млн рублей в год.