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Торги на поиск подрядчика для ремонта Димитровского моста объявили в Новосибирске

  • 08/02/2025, 17:30
Автор: Юлия Данилова
Торги на поиск подрядчика для ремонта Димитровского моста объявили в Новосибирске
Городские власти решили отремонтировать этот объект, а потом завершить работы на Октябрьском мосту

Мэрия Новосибирска ищет нового подрядчика для продолжения капитального ремонта Димитровского моста. Торги объявлены. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев. Он напомнил, что с предыдущим подрядчиком контракт был разорван в прошлом году, на мосту был положен временный асфальт и запущено движение.

— В 2025 году, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов решено ремонтировать мосты по очереди. Сначала — Димитровский, затем — Октябрьский, —сообщил Кудрявцев.

В пресс-службе ТУАДа уточнили, что подрядчик должен будет выполнить работы до июля 2027 года. В списке работполная замена конструкции дорожной одежды на проезжей части и тротуарах (в том числе защитного, выравнивающего слоя из бетона и гидроизоляции); замена барьерного ограждения и деформационных швов; ремонт перильного ограждения на тротуарах и устройство парапетного ограждения по оси моста и на подходах к нему, устройство организованного водоотвода с проезжей части, ремонт плиты пролётных строений; проведение антикоррозийной защиты; установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. Стартовая стоимость контракта — 484,7 млн. руб.

Напомним, что весной 2024 года начался ремонт Димитровского моста. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику. В 2024 году подрядчики провели ремонт части Димитровского моста с общим объемом финансирования 71 млн рублей. Масштабные работы по капремонту объекта на 555 млн рублей запланированы на 2025 год.

Максим Кудрявцев также заявил, что мэрия намерена ужесточить контроль за всеми подрядчиками и разрывать с ними контракты, если они не будет укладываться в сроки, прописанные в контракте.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-подрядчик Октябрьского моста в Новосибирске добивается от мэрии выплаты 228 млн рублей за выполненные работы. 

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тендер Димитровский мост


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