Новосибирцы смогут рассчитаться за проезд транспортной картой в других городах России

Всем пользователям транспортных карт Новосибирска стал доступен проезд в рамках единой системы «Электронный проездной», взаимно интегрированной и действующей уже во многих городах России, в числе которых Бийск, Горно-Алтайск, Краснодар, Оренбург, Благовещенск, Магадан, Элиста, сообщил пресс-центр мэрии города.

Проект реализован совместно с управлением пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, транспортным оператором системы «Электронный проездной» в Новосибирске — МУП «Пассажиртрансснаб» и разработчиком системы ЗАО «Золотая Корона».

— Жителям Новосибирска стал доступен проезд в общественном транспорте других городов России по «домашним» транспортным картам. Это делает оплату проезда в других регионах легкой и понятной, от пользователя не требуется наличие различных локальных инструментов для оплаты, — пояснил заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса – начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров.

В конце 2021 года компания ЗАО «Золотая Корона», развивающая цифровую платформу «Электронный проездной», представила проект «Транспортный роуминг». Проект направлен на повышение удобства и доступности общественного транспорта для пассажиров, а также на создание федеральной платформы автоматизации оплаты проезда, работающей по единым стандартам. «Транспортный роуминг» решает проблему интеграции действующих обособленно систем оплаты проезда в единую систему: чтобы проехать в общественном транспорте другого региона, не потребуется приобретать дополнительную (гостевую) транспортную карту.

— Система «Электронный проездной» готова к бесшовной интеграции не только всех региональных систем, действующих на решениях «Золотой Короны» в 39 регионах России, но и с любыми действующими системами, — сообщил руководитель продуктовой линии «Транспортные карты» ЗАО «Золотая Корона» Александр Гришин.

Для расчётов за проезд в других городах новосибирцы могут использовать имеющуюся транспортную карту. При этом оплата проезда осуществляется по тарифам и с применением скидок того региона, где осуществляется проезд.