15 российских дипломатов вышлет Дания

Министр иностранных дел страны Еппе Куфуд отметил, что Дания не хочет разрывать дипотношения с Москвой, поэтому посол и некоторые другие сотрудники высылаться не будут, сообщает ТАСС.

— Правительство высылает из Дании 15 российских разведчиков, они должны покинуть страну в течение следующих 14 дней, — сказал он. — Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность.

В пресс-релизе МИД Дании поясняется, что о решении уже было объявлено послу России в королевстве.