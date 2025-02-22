Новосибирцы смогут запретить себе играть в азартные игры

В Госдуму направили доработанный законопроект о добровольном отказе от участия в азартных играх. Минимальный срок действия такого запрета составит 12 месяцев, а отменить поданное заявление будет невозможно.

Напомним, в июле прошлого года парламентарии уже пытались предоставить россиянам право устанавливать самозапрет на азартные игры в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в казино и залах игровых автоматов. Тогда планировалось запретить организаторам игровых заведений принимать у таких людей ставки или выдавать им обменные фишки. В противном случае им грозил штраф в размере до 100 000 рублей. Отправлять запрос о включении в список отказавшихся по прежнему законопроекту нужно было организатору игровой платформы, а сделать это могли, как сами игроки, так и их попечители.

На этот раз депутаты предлагают подавать заявление на самозапрет через «Госуслуги» в Единый регулятор азартных игр. Составить и зарегистрировать письменный отказ может только сам гражданин, без участия попечителей. До 12 месяцев возрос и минимальный срок действия такого документа. Хотя в прежней версии закона ограничить себе доступ к азартным играм можно было на 4 месяца.

Такой запрет будет действовать в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. К тому же, если ранее у отказников оставалось право посещать казино, а запрещалось только делать там ставки, то теперь они совсем не смогу попасть на территорию заведений, предоставляющих такие услуги.

Помимо этого, законодатели планируют обязать сами игорные заведения размещать QR-коды с ссылкой на раздел «Госуслуги», где можно подать заявление о включении или исключении из перечня отказавшихся от азартных игр. А перед допуском на игровые площадки россиян будут проверять по централизованному перечню отказавшихся.

Клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева поддерживает введение самозапрета, но уверена, что зависимым он не особо поможет.

— Игромания — это очень серьезная зависимость, избавиться раз и навсегда невозможно, требуется длительное и регулярное психотерапевтическое лечение. Плюс игромания всегда несёт с ещё какие-либо психологические заболевания, расстройства, — говорит психолог.

Комитет Госдумы по экономической политике уже одобрил законопроект, направив его на рассмотрение в первом чтении до 11 марта, и предложил включить его в программу на апрель 2025 года.

Планируется, что, в случае принятия, законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее редакция писала о том, что самозапрет на покупки планируют ввести на маркетплейсах. Покупатель сможет ограничивать сумму лимита на ежемесячные покупки.